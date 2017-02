A segunda noite do carnaval Gurupi 2017, nesse sábado, 25, contou com show do Kit Ilusão. Reconhecida nacionalmente, a Banda fez um show bastante prestigiado. Mesmo com a chuva que caiu sobre a cidade desde o fim da tarde, o público não arredou o pé e cantou todas as músicas.

Mil Wolts, Bete Melo, dentre outras atrações locais animaram a noite. Os blocos como sempre deram show na Avenida Pará, onde está situado o circuito da folia. “A chuva não me desanimou. Fui pra rua, me molhei toda e dancei muito. O carnaval de Gurupi é bom demais. Programação e estrutura são ótimas”, disse a foliã Maria Aparecida.

O diretor de cultura, Silon Santos, afirmou que a folia gurupiense neste ano já está superando 2016. “A chuva não desanimou o povo. É a prova que os próximos dias serão épicos. A estrutura que possibilita conforto por causa da cobertura ajudou muito também. E mais uma vez só temos a agradecer à PM e Corpo de Bombeiros que fazem um excelente serviço e aos foliões, que respeitosos, fazem em Gurupi o Carnaval da Paz”, destacou Silon.

Programação

Neste domingo (26) o Melhor Carnaval do Norte do Brasil tem show da dupla sertaneja Cleber e Cauan e o desfile oficial dos blocos.