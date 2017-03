O senador Ataídes Oliveira encaminhou nota à imprensa na tarde desta quinta-feira, 2, lamentando o falecimento dos jornalistas Olga Cavalcante, Iberê Barroso e Maria Arienar. Arienar lutava contra um câncer e faleceu na noite dessa quarta-feira, 1° de março. Para o senador, o Tocantins perde três grandes nomes da imprensa.

Confira nota na íntegra

Tocantins perde três grandes nomes da imprensa

O senador Ataídes Oliveira (PSDB) lamenta profundamente a morte de Olga Cavalcante, 66 anos, que faleceu recentemente, no Hospital Geral de Palmas (HGP), após ser vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Também perdemos, no último dia 28, o jornalista Iberê Barroso, 83 anos, um dos pioneiros da comunicação tocantinense. Iberê sofreu uma parada cardíaca, onde foi diagnosticado com um tumor no pulmão e não resistiu às complicações da doença.

O parlamentar ainda compadece-se com a morte da jornalista e publicitária Maria Arienar, de 50 anos. A comunicóloga também lutava, desde setembro, contra um câncer no pulmão, mas infelizmente, após algumas complicações do tratamento, a jornalista acabou falecendo, na noite da última quarta-feira.