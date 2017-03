O Festival Ópera na Tela, exibido no Cine Cultura, no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, recebe neste próximo sábado, 3, Otello, de Giussepe Verdi. A exibição acontece às 19h30.

O Ópera na Tela traz clássicos das Óperas mundiais para as salas de cinemas. É uma mostra inédita, totalmente dedicada ao gênero da ópera, com exibição do melhor da temporada europeia recente, realizada em verdadeiros templos da ópera, tornando acessível a atualidade lírica mundial ao público brasileiro. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente na sede da Fundação Cultural de Palmas (FCP), em horário comercial, ou na bilheteria do cinema a partir das 18 horas. Valores: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia).

Otello

A obra é interpretada pela Orquestra Staatskapelle Dresden, gravada durante o Festivald e Salzburg, na Áustria, e é regida pelo Maestro Christian Thielemann com direção de Vicent Boussard.

Elenco: José Cura, Dorothea Röschmann, Carlos Alvarez, Benjamin Bernheim, Christa Mayer, Georg Zeppenfeld, Bror Magnus Tødenes

Sinopse

O Alferes Iago faz Otello crer que sua mulher Desdemona o trai com o lugar­tenente Cássio, que ele havia destituído do posto. Cego de ciúme, o mouro assassina Desdemona com suas próprias mãos. Ao descobrir a verdade, comete suicídio cheio da culpa que o inundava e o sufocava de morte.

Site do Festival: http://www.operanatela.com/2016/cidade/palmas-to/