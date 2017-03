O senador Ataídes Oliveira (PSDB) garantiu ao prefeito de Lagoa da Confusão, Nelsinho (PRB), que enviará o kit do conselho tutelar para a entidade naquele município. Recentemente, a cidade também foi contemplada, com emendas do senador, no valor de R$ 450 mil, através do Ministério da Integração e Ministério da Saúde.

Dentre os benefícios, o conselho vai receber um veículo da marca Chevrolet, modelo “Spin”, com capacidade para até sete pessoas, cinco computadores, uma impressora, um refrigerador e um bebedouro. “Com essa ajuda, e muitas que ainda virão, tenho certeza que o prefeito Nelsinho e sua equipe continuarão prestando uma gestão de excelência em prol da querida comunidade de Lagoa da Confusão”, ressaltou o senador.

Rafaela Oliveira Carneiro Moreira – Secretária de Assistência Social de Lagoa da Confusão - comenta que o material vai ser de extrema importância, até mesmo porque o local é precário e precisa de novos equipamentos para um bom funcionamento. “Com essa ajuda temos certeza que os assistidos terão um trabalho mais eficiente e nós uma sede mais equipada para atender nossa comunidade”, frisou a secretária.

Emendas

Um total de R$ 250 mil, recurso proveniente das emendas, será utilizado para abertura de poços artesianos, com o objetivo de fortalecer a capacidade produtiva na zona rural na aquisição de equipamentos, implantação de infraestrutura social de apoio à produção, canalização, tratamento e abastecimento de água e transporte. Além desse montante, foi destinado mais R$ 200 mil para a saúde. O recurso servirá de apoio à manutenção das unidades de saúde do município, que inclui auxílio na realização de despesas e aquisição de material de consumo médico hospitalar.

Segundo o prefeito, a prioridade para esse semestre é a implantação de uma rede de esgoto, além da construção de escolas. Conforme o gestor, atualmente, a cidade tem o dobro de habitantes do último senso e por isso, precisa de mais colégios.

“Também investiremos em saúde, onde precisamos equipar os aparelhos e oferecer mais manutenção para essa área. O senador tem sido um grande companheiro do município de Lagoa de Confusão. Ele tem dado muita atenção para nossa cidade. Esse recurso vai ajudar de várias maneiras nossa população”, ressaltou o prefeito.