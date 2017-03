Técnico Roberto Oliveira conversa com os jogadores do Gurupi

O Gurupi faz hoje contra o Joinville, na Arena Joinville, em Santa Catarina, às 20h30, o jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A partida da volta ocorrerá no próximo dia 15, no Estádio Resendão, em Gurupi/TO. Diferente das duas fases anteriores, a nova etapa da Copa do Brasil passa a ter rodada de ida e volta, com critérios de vantagem para gols marcados fora de casa.

Depois de surpreender o Londrina (PR) e eliminar o Rio Branco do Acre, na primeira e segunda fase, respectivamente, o desafio do clube hoje é contra o Joinville que ocupa a penúltima colocação no Campeonato Catarinense com apenas seis pontos e na zona do rebaixamento.

O técnico do Gurupi, Roberto Oliveira, terá à disposição o que tem de melhor no elenco, já que o lateral-direito Daylson, que não enfrentou o Rio Branco (AC) e o volante Hemerson, que saiu lesionado contra o time acreano. Os dois atletas devem iniciar a partida entre os titulares.

Esta será a primeira partida do Gurupi fora de seus domínios, já que nas duas primeiras fases atuou ao lado dos torcedores no Estádio Resendão. Na primeira fase, passou pelo time paranaense do Londrina por 2 x 1. Na segunda fase, eliminou o Rio Branco (AC) por 2 x 0.

Ficha Técnica

Joinville: Matheus; Caíque, Danrlei, Max e Alex Ruan; Roberto, Renan Teixeira, Lúcio Flávio, Breno e Fabinho Alves; Bruno Batata. Técnico: Fabinho Santos

Gurupi: Matheus; Dailson, Alan Kardec, Helber e Lucas Mineiro; Ederson, Hemerson, Henrique Café e Paulista; Jailton e Patrick.Técnico: Roberto Oliveira

Árbitro: Cláudio Francisco Lima (SE) –Assistentes: Eric Nunes Costa (SE) e Rodrigo Guimarães Pereira (SE) - Local:Arena Joinville, em Joinville – Horário: 20h30