O senador Vicentinho Alves (PR/TO), coordenador da bancada na Câmara Federal, reuniu-se no gabinete com os parlamentares do Tocantins nesta última quarta-feira, 8, para discutir as pautas do Estado junto ao Governo Federal.

Em seguida participaram da primeira audiência realizada na Secretaria de Governo da Presidência da República, com o ministro Antônio Imbassahy, onde os parlamentares solicitaram agilidade na obtenção de financiamento externo para a construção da ponte de Porto Nacional, a normalização do cronograma de liberação de emendas parlamentares aos municípios tocantinenses e a destinação de recursos para implantação de sistema de vídeo-monitoramento em Araguaína.

Estiveram presentes nas reuniões a senadora Kátia Abreu (PMDB), os deputados federais Josi Nunes (PMDB), Carlos Gaguim (PTN), Vicentinho Júnior (PR), Lázaro Botelho (PP), Professora Dorinha (DEM), César Halum (PRB), secretário de Representação do Estado do Tocantins em Brasília, Renato Assunção e assessores parlamentares.

A próxima agenda de trabalho da Bancada Federal está marcada para a próxima terça-feira, 14, no Ministério dos Transportes para tratar das seguintes prioridades:

- Duplicação da BR - 153 (Concessão);

- Conclusão do trecho Taguatinga - Conceição-Paranã da BR-242, com a construção de ponte sobre o Rio Arraias;

- Construção da BR-242 trecho travessia da Ilha do Bananal;

- Conclusão do processo licitatório da Ponte Xambioá;

- Definição do Cronograma de execução das obras de derrocamento do Pedral do Lourenço no Rio Tocantins.

"É uma tarefa que abraço com muita vontade, porque estamos todos aqui empenhados em contribuir para a transformação do Tocantins. E esse trabalho inclui essa articulação conjunta e atuando junto às esferas federais no que for possível”, afirmou o senador Vicentinho Alves.