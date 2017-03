A Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (Fieto), por meio do seu Centro Internacional de Negócios (CIN), divulga programação de capacitações voltadas ao Comércio Exterior a partir do próximo dia 28 de março. As inscrições já estão abertas na sede da Fieto em Palmas. Para mais informações e para participar das capacitações, as empresas podem entrar em contato com a equipe do CIN-TO pelo e-mail leticianeves@sistemafieto.com.br.

Os cursos são oferecidos por meio do projeto Inseri Pequenos Negócios que conta com a parceria do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae com intuito de viabilizar a inserção de pequenas empresas no mercado internacional.

Para isso, a Fieto e o Sebrae buscam com as capacitações dotar os participantes de conhecimentos necessários sobre o processo de exportação em empresas que atuam ou pretendem atuar com exportação. No primeiro semestre, ocorrerão três capacitações sobre Comércio Exterior que podem ser aplicadas para qualquer setor e duas capacitações específicas, sendo uma para o setor de alimentos e outra para o setor de confecção. Confira o cronograma:

Programação de Capacitações em 2017:

28 de março – Mecanismos de Financiamentos às Exportações

Objetivo: Tem como objetivo propiciar aos empresários e profissionais a oportunidade de aprofundar conhecimentos sobre os mecanismos de financiamento à exportação, de forma a qualificar os participantes para o acesso às linhas de financiamento do BNDES-EXIM, ACC/ACE, Programa de Financiamento às Exportações – PROEX, o Programa de Geração e Emprego – PROGER Exportação e mecanismos de garantias.

Instrutor - Floriano Neto

Formação em Ciências, habilitação em Matemática, na Fafiman pós-graduação em Gestão de Pessoas, Faculdade de Maringá, Comércio Exterior na Universidade de Brasília, 20 anos de experiência em instrutoria, na Caixa Econômica Federal com instrutoria em Formação de Agentes de Comércio Exterior e Gestão de Pessoas.

18 de abril – Planejamento Estratégico das Exportações

Objetivo: proporcionar aos participantes uma visão ampla e estruturada do planejamento estratégico, focado na exportação. Com uma abordagem prática, pautada em experiências vivenciais, o curso busca de forma clara e objetiva orientar os participantes em seu processo de planejamento de exportação.

Instrutor – Luiz Roberto Oliveira

Profissional com mais de 20 (vinte) anos de vivência em comércio exterior, atuando em empresas de pequeno, médio e grande porte, nas áreas de importação e exportação. Possui larga experiência nas rotinas administrativas e operacionais de comércio exterior, Drawback, produção, logística internacional e planejamento estratégico. Professor universitário com mais de 5 anos de experiência em cursos de graduação e pós-graduação de Comércio Exterior, Administração de Empresas e Logística Internacional. Consultor e instrutor do Sebrae/RS para a área de internacionalização de empresas. Consultor do Centro das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul – CIERGS, para atuar junto ao Projeto de Extensão Industrial Exportadora – PEIEX. Instrutor regular da FIERGS, FIEG, FIEAM, FIEC e FIEP. Auditor de Linha Azul, com trabalhos realizados em várias empresas de grande porte como: Honda, Volvo, Komatsu, AGCO, Valtra e Volkswagen.

08 de junho – Como Prospectar Novos Mercados no Exterior

Objetivo: Proporcionar aos participantes uma sistemática, que lhes permita com método e eficiência prospectar novos mercados para os seus negócios, através de uma visão clara e objetiva, com foco em resultados. Apresentar aspectos que devem ser analisados na empresa e no mercado, a fim de alinhar a prospecção com a sua capacidade técnica e produtiva.

Instrutora - Deise Bastos

Profissional com mais de 20 (vinte) anos de vivência em comércio internacional. Despachante Aduaneira credenciada junto à Receita Federal desde 1998. Com larga experiência em registros via SISCOMEX, incluindo Licenças de Importação, Drawback, Registros de Exportação, Declarações de Importação, classificação fiscal de mercadorias, transporte internacional, logística, anuências junto aos ministérios e órgãos competentes, estudos para a redução da carga tributária. Auditora de Linha Azul, com trabalhos realizados em várias empresas de grande porte como: Honda, Volvo, Komatsu, AGCO, Valtra e Volkswagen.

03 de maio – Implantação de Normas Nacionais e Internacionais

Público alvo: empresas do setor de Alimentos e Bebidas

11 de maio – Desenvolvimento de coleção e adequação de modelagem internacional

Público Alvo: empresas do setor de Vestuário.