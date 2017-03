O prefeito de Pedro Afonso, Jairo Mariano (PDT) deu início na última segunda-feira, 13, à construção do Estádio Municipal Ricardão, que será localizado na entrada do setor Aeroporto II. Orçada em R$ 1.022.480,00 a obra, que será entregue ainda este ano, contará com estrutura completa com muro, arquibancadas, vestiários e banheiros para atender os esportistas de Pedro Afonso e região.

Ao dar início à obra, Jairo destacou os esforços da prefeitura municipal em garantir obras que impulsione o esporte dentro do município e lembrou que o estádio é um grande desejo dos esportistas pedroafonsinos e também da região centro-norte.

“Temos uma carência muito forte em estruturas esportivas e estamos concentrando boa parte dos nossos esforços em buscar recursos federais para atuar justamente nesta área. O estádio, as quadras entre outras construções que estamos iniciando e que serão entregues possibilitará uma dinâmica diferente ao esporte pedroafonsiso, nas mais variadas modalidades. Para nós é muito satisfatório trazer essas obras que influenciarão o futuro dos nossos esportistas”, afirmou o prefeito.

Ressaltando a força do esporte dentro de Pedro Afonso, o secretário de Esporte e Cultura Mirleyson Soares lembrou que a construção do Estádio Ricardão vem para atender um anseio antigo dos pedroafonsinos.

“O município só tem a ganhar com a construção do estádio, já que é uma obra almejada a bastante tempo pela comunidade e esportistas do nosso município. Acredito que será uma obra bem utilizada pelo povo de Pedro Afonso”.

Representando a Câmara Municipal de Pedro Afonso, o vereador Agnaldo Sodré parabenizou o prefeito e destacou a importância do estádio para os esportistas de Pedro Afonso e região.

“Queria parabenizar o prefeito, pois esta não é uma obra apenas para Pedro Afonso, mas para atletas de toda a região. Há muito tempo a cidade estava sem estádio, agora teremos um local para atender tantos os jogos amadores como competições estaduais”, frisou o vereador.

Agenda Positiva

O Estádio Municipal Ricardão é uma das obras iniciadas durante Agenda Positiva lançada pelo prefeito Jairo Mariano para o ano de 2017. Além de obras, diversas ações, com foco em garantir melhoria da qualidade de vida dos pedroafonsinos, serão desenvolvidas por todas as secretarias para atender todas as regiões do município.