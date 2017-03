O coordenador da Bancada Federal do Tocantins, senador Vicentinho Alves (PR/TO), recebeu na noite desta última terça-feira, 14, em sua residência em Brasília/DF, os deputados federais Carlos Gaguim (PTN), César Halum (PRB), Josi Nunes (PMDB), Lázaro Botelho (PP), Professora Dorinha Seabra Rezende (DEM) e Vicentinho Júnior (PR), além dos prefeitos tocantinenses Moisés Avelino, de Paraíso do Tocantins; Ronaldo Dimas, de Araguaína; Laurez Moreira, de Gurupi e Ailton Araújo de Santa Rosa, representando a Associação Tocantinense de Municípios (ATM).

O objetivo do encontro foi um jantar de confraternização que contou com as presenças do presidente da República, Michel Temer (PMDB), do governador do Tocantins Marcelo Miranda (PMDB) e dos ministros Maurício Quintella, dos Transportes, e Antonio Imbassahy, da Secretaria de Governo.

“Essa união da bancada já começa a produzir resultados e bons frutos, em um ambiente fraternal e descontraído, o nosso presidente Michel Temer se sentiu à vontade por reencontrar seus ex-colegas deputados do nosso Estado”, afirmou o senador Vicentinho, durante o encontro.

Mais cedo o senador havia se reunido juntamente com o governador Marcelo Miranda, os deputados federais e os prefeitos para apresentar ao ministro Maurício Quintella e equipe ministerial as prioridades da bancada federal.

Entre as prioridades do Estado foram elencadas as seguintes ações:

Reforma e ampliação dos aeroportos de Araguaína e Gurupi e construção do aeroporto de Mateiros; O ministro informou que o Aeroporto de Araguaína está em fase de conclusão do projeto executivo e deverá ser licitado no início do 2º semestre; o de Gurupi tem previsão de licitação para o início do próximo ano, sendo que ambos já têm recursos garantidos. Quanto ao aeroporto de Mateiros falta garantir recursos no orçamento;

- Manutenção emergencial da BR-153, Belém Brasília, trecho Talismã- Aliança e inclusão do Trecho Aliança - Divisa TO/MA, compreendendo a BR-226, no Programa de Concessão de Rodovias do Governo Federal. Foi informado que tão logo seja decretada a caducidade da atual concessão da BR-153 (trecho Anápolis – Aliança do Tocantins), a jurisdição retornará ao DNIT, que já tem pronto plano emergencial de manutenção; O ministro informou também que os estudos para a nova concessão incluirão o trecho Aliança -TO até Açailândia -MA;

- Execução das obras da BR-242, trecho Formoso do Araguaia/TO - São Félix do Araguaia/MT (Travessia da Ilha do Bananal). Foi sugerida e acatada pela bancada a realização de audiência com a FUNAI para tratar da necessária autorização para o projeto;

- Cronograma de execução das obras de derrocamento e dragagem do Pedral do Lourenço, no Rio Tocantins. O ministério respondeu que a empresa contratada para elaborar o projeto executivo da obra tem dois anos para a sua conclusão, prazo que se encerra no próximo ano;

- Garantia de fluxo orçamentária financeiro para a conclusão das obras da BR-242, trecho Peixe-Paranã- Taguatinga, incluindo a construção de Ponte sobre o Rio Arraias. O ministro garantiu que não faltarão recursos para a sua conclusão e que priorizará a construção da ponte sobre o Rio Arraias;

- Execução das obras de ampliação da Travessia Urbana de Paraíso do Tocantins, na BR-153. Sobre o pedido apresentado pelo prefeito de Paraíso, Moisés Avelino, foi informado que o projeto executivo será finalizado este ano quando estará em condições de receber dotação orçamentária;

- Construção da Alça Viária (Contorno Leste) de Gurupi, com extensão de 12,8 Km, ligando a BR-153 à BR-242 (Polo de Cargas de Gurupi). O projeto também será incluído no estudo para a nova concessão da Rodovia Belém – Brasília, já em curso na EPL – Empresa de Planejamento e Logística;

- Início das Obras de Construção da Ponte sobre o Rio Araguaia em Xambioá, na BR-153. O ministro informou que o processo licitatório encontra-se em fase de homologação para a empresa vencedora e que em breve as obras serão iniciadas. Garanti, ainda, que não faltarão recursos para a obra.

- Solicitação de garantia de fluxo orçamentário e financeiro para as obras da BR-235, trecho Entroncamento TO-010 (Pedro Afonso) -Divisa TO/MA e BR-010, trecho entroncamento TO-020 (Aparecida do Rio Negro) - Divisa TO/MA. Foi informado que será solicitada à área econômica do governo federal a suplementação de recursos orçamentários para garantir o ritmo das obras.

- Proposta de Federalização da rodovia estadual TO-222, trecho Filadélfia - Santa Fé do Araguaia, apresentada pelo prefeito de Araguaína, Ronaldo Dimas, com o apoio do Governador Marcelo Miranda. Sobre o pedido o ministro determinou a realização de estudos técnicos.