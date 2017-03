Com a intenção de criar o diretório municipal do partido, bem como a filiação de novos membros à legenda, o PSDB de Paraíso do Tocantins realizará neste próximo sábado, dia 18, a partir da 19 horas, na Câmara de Vereadores da cidade, uma convenção partidária. No encontro, além de agregar novos filiados à legenda, também será eleita a Comissão Executiva Municipal e seus suplentes e ainda o membro efetivo e suplente do Conselho Fiscal.

O presidente da Comissão Municipal do partido, o vereador Whisllan Maciel (PSDB), enfatiza que a política, para ser levada a sério pela população, precisa, acima de tudo, de atitude do partido, por isso é importante a criação do diretório, porque ele dá autonomia e poder de decisão aos membros.

“Nós esperamos que o diretório do PSDB, em Paraíso, seja relevante quanto aos anseios da nossa sociedade. Esperamos que a legenda tenha representatividade e credibilidade perante as pessoas”, mencionou Whisllan Maciel.

Juventude

Paraíso também será a primeira cidade a receber o projeto PSDB Jovem Itinerante, que pretende realizar conferências regionais em todo Tocantins.

O representante da Juventude do PSDB Tocantins, Cleiton Bandeira comenta que a ideia é mobilizar os jovens sobre a importância da participação na política e também no acompanhamento e fiscalização da gestão pública. "Nossa intenção é encurtar distâncias e fazer esse diálogo do PSDB entre as várias cidades do Estado", frisa.

Para o presidente da Juventude do PSDB Paraíso, Allan Ramos, o evento em Paraíso possibilitará que as pessoas vejam a união e força da legenda jovem. "Eu acredito que Paraíso tem uma carência de representação de jovens que defendam seus interesses em busca de um trabalho sério e transparente. Eventos como esse podem mudar essa realidade e mostrar que nós temos voz dentro do partido", opina.

Registro

Já nesta sexta-feira, das 08h às 18h, a Comissão Provisória Municipal estará de plantão na Câmara Municipal, no Gabinete 15 do vereador Whisllan Maciel, para receber o Registro de Chapas.

Pium

Também neste sábado, em Pium, cidade localizada a 120 quilômetros de Palmas, a comissão provisória do partido na cidade vai realizar uma convenção, a partir das 9 horas da manhã. A expectativa é que várias pessoas se filiem ao partido neste fim de semana. Até o momento, o município já tem mais de 300 filiações. No encontro também vai ser criado o Diretório Municipal do PSDB de Pium.

De acordo com o prefeito da cidade, Valdemir Oliveira Barros (PSDB), a criação do diretório, além de possibilitar mais participação da comunidade dentro do partido, também traz mais segurança jurídica para o PSDB. “Nós vamos ter dentro da cidade um partido estruturado, seguro, forte e que vai dar apoio à população junto às autoridades estaduais e federais, trazendo obras e melhorias para o município”.