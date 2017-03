O Dia do Marceneiro foi comemorado com festa em Araguaína, neste último dia 19, domingo. Com apoio do Sistema Fieto, o Sindicato da Madeira e do Mobiliário do Estado do Tocantins - Simam, reuniu quase 200 pessoas no Centro de Atividade do Trabalhador - CAT, e ofereceu grande celebração. O Sindicato levou a programação também para Gurupi, dia 17, e Palmas, dia 18.

As palestras nas três cidades trataram do mesmo tema: Regularização Ambiental, Segurança em Casa e Segurança no Trabalho. Da mesma forma foram as apresentações teatrais, a distribuição de brindes, mesa de fruta, espaço zen, espaço kids, música ao vivo e almoço ou jantar com churrasco. A programação era aberta aos empresários, trabalhadores e familiares.

Araguaína apresentou o maior público entre as três cidades, inclusive ex-diretores e os mais antigos a participarem do Simam, como o José de Souza Vasque, presente entre 2003 e 2011. “O Sindicato é tradição no estado, tanto que, quando se criou a Federação das Indústrias - Fieto, o Simam compôs uma cadeira no conselho. Em Araguaína, os empresários estão sempre unidos e nessa data, tão importante, a gente sabe que pode fazer uma confraternização e celebrar o Dia do Marceneiro”, disse Vasque.

“Foi uma grande satisfação participar junto com todos os amigos aqui. É uma honra, pois foi ótimo contar com os marceneiros de Araguaína e região”, destacou o marceneiro Cheysson Evangelista.

A quantidade de participantes ativos na celebração do Dia do Marceneiro impressionou também a gerente do Sesi Araguaína, Fernanda Godinho. “Estou encantada com a participação de todos nesse evento, que trouxe informação e a gente vê que o sindicato está preocupado com a questão da Segurança ao tratar desse temas nas palestras. E a gente viu os marceneiros e familiares aproveitando esse dia”, afirmou.

A festa contou com o apoio do empresário Gilberto Fernandes, da Madeicom, que também realizou o sorteio de vários brindes, como máquinas de pequeno perto para os trabalhadores. Fernandes anunciou durante o evento, que a empresa já confirmou a abertura de uma filial em Araguaína para os próximos meses. “Gostei muito do evento, pela quantidade de empresários e trabalhadores comemorando, se confraternizando. Agradecemos a recepção do Sesi e já temos o compromisso de fazer tudo novamente no próximo ano”,

Oriosvaldo Miranda Nepomuceno também foi à festa com sua equipe de seis marceneiros. Esteve nas palestras e avaliou positivamente as comemorações. “É um motivo de muita alegria poder discutir sobre as melhorias para a classe com um grupo desse. O Sindicato está à frente, fazendo a parte dele e com isso desperta aqueles que estão na informalidade”, afirmou Nepomuceno.

“Esse é o dia em que você cresce em termos de conhecimento e pode servir melhor a sociedade, com um trabalho mais qualificado e com a autoestima melhor do empresário e do funcionário”, destacou a empresária Edileuza Lopes.

Para o presidente do Simam, as comemorações superaram as expectativas da diretoria, sobretudo em Araguaína. “Me sinto realizado com esses eventos e estamos fechando com chave de ouro. Em todas as regiões foi positiva a resposta, integrando os trabalhadores, empresários e o Sindicato”, afirmou Geová Mendonça, que ná sábado à tarde, reuniu a categoria na Escola de Tempo Integral Anísio Spinola Teixeira, no Setor Bertaville.