Os diretórios do PSDB em Paraíso e Pium foram criados neste fim de semana, desta forma, as cidades são as primeiras do interior do Estado a constituir os primeiros diretórios municipais do partido.

Ao todo, foram várias filiações no evento. No encontro, além de agregar novos filiados à legenda, também foram eleitas as Comissões Executivas Municipais e seus suplentes e ainda os membros efetivos e suplentes dos Conselhos Fiscais dos dois municípios.

O objetivo do PSDB Tocantins é que pelo menos 36 cidades criem seu próprio diretório. Levando em consideração que esses municípios preencheram o critério do desempenho político eleitoral exigido pelo partido nas últimas eleições.