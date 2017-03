O Hospital Geral de Palmas inaugurou oficialmente o Banco de Olhos do Tocantins (BOTO). Esse banco está habilitado para realizar procedimentos de coleta e transplantes de córneas e foi viabilizado com apoio da deputada federal professora Dorinha Seabra Rezende (Democratas/TO), que destinou recursos para essa finalidade.

Foram R$ 400 mil para aquisição dos equipamentos oftalmoscopio, retinógrafo, biométro ultrassônico, microscópio especular de córnea, fotocoagulador, autorefrator e USG oftalmológico. Ela também destinou R$ 371.289,50 paga aquisição dos equipamentos autoclave, monitor multiparâmetro e aparelho de anestesia para outros departamentos do hospital.

Para o HGP ainda está prevista a liberação da emenda de bancada da deputada no valor de R$ 16.084.439,00 para as obras de ampliação. Além disso, são mais R$ 2.589.442,00 já pagos para aquisição de aparelho de hemodinâmica e de equipamentos do Hospital Infantil de Palmas, sendo dois aspiradores de secreção elétrico móvel, seis monitores multiparâmetros, um refratômetro, quatro glicosímetro e um capnógrafo/oxicapnógrafo.

"O HGP é o principal hospital do Tocantins, pois recebe pacientes também de outros Estados. Precisamos buscar oferecer melhor qualidade e novas formas de atendimento à população", disse a parlamentar.

Banco de Olhos

Desde dezembro de 2016, quando foi habilitado pelo Ministério da Saúde, o BOTO já recebeu cinco doações de córneas e realizou 18 transplantes. Atualmente, pessoas 14 pacientes do Estado estão na lista para realização do procedimento. Dentre as atribuições, o Banco de Olhos identifica os potenciais doadores e aborda familiares na busca do consentimento pela doação. Qualquer paciente acima de dois anos e abaixo de 70 anos é um potencial doador de córneas, que podem ser retiradas, com autorização expressa dos familiares, até seis horas após o falecimento do doador.

A doação passa por avaliação através de exames de sorologia para certificar se o doador não possui doenças transmissíveis, como HIV e hepatites, bem como avaliar a qualidade do tecido, tudo para garantir êxito no transplante. Se as córneas puderem ser transplantadas, a Central de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos do Tocantins (CNCDO-TO) faz a convocação do paciente da lista de espera do Estado e realiza o procedimento. Após a retirada do tecido do doador, a córnea deve ser transplantada no prazo máximo de 14 dias.