O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária (Seagro) e parceiros realiza na próxima segunda e terça-feira, 27 e 28, o primeiro Encontro de Secretários Municipais de Agricultura do Tocantins. O encontro vai permitir aos gestores, principalmente os que estão pela primeira vez à frente da pasta, alinhar ideias para melhor desenvolver os programas e as políticas públicas para o setor agropecuário em seu município.

O Evento começa a partir das 14h, no Auditório do Palácio Araguaia. Antes, às 8h, acontece o lançamento da Feira de Tecnologia Agropecuária do Tocantins (Agrotins 2017). Na segunda-feira, 27, a programação contará com as apresentações dos programas e das políticas executados pela Secretaria do Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária (Seagro), Instituto de Desenvolvimento Rural (Ruraltins), Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh), Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) e Senai Tocantins.

O objetivo do encontro, segundo o secretário da Agricultura, Clemente Barros, é aproximar os gestores divulgando as políticas públicas que os órgãos estaduais e federais disponibilizam para o setor da agricultura. “A proposta é facilitar o acesso às ações que são realizadas pelas instituições em prol da agricultura, principalmente para os que ainda não conhecem, explica o secretário”. Na ocasião, as instituições apresentarão os principais projetos e ações que realizam e os canais para que mais famílias tenham acesso aos benefícios.

Programação dia 27

14h - Abertura

Políticas Públicas Desenvolvidas pela Secretaria do Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária (Seagro) - Palestrante: Superintendente de Planejamento e Políticas da Agricultura, Arlette Mascarenhas.

Programas e Políticas Públicas executadas pelo Ruraltins e a forma de interação que se pretende adotar com os municípios - Palestrante: Presidente do Ruraltins, Pedro Dias.

Cadastro Ambiental Rural (CAR) - Palestrante: Gerente de Inteligência Ambientalda Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh) e Bióloga, Amélia Fernandino.

Protocolo do Fogo e Licenciamento Ambiental - Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) - Palestrantes: Engenheiros Ambientais, Vanessa Sardinha Renato Pires da Silva e Larissa Cintra.

Apresentação do Senai-TO como parceiro viável ao atendimento das missões de ambas instituições - Palestrantes: Diretora regional do SENAI –TO, Márcia Rodrigues de Paula e o gerente do Centro de Inovação e Tecnologia do SENAI – Palmas, Fabrício Colombo.

Programação no dia 28

Unitins como produtora do conhecimento para o desenvolvimento do Tocantins por meio do ensino superior e da política de CT&I na agropecuária. Palestrantes: Reitora da Unitins, Profª Elizangela Glória Cardoso e Diretor de Pesquisa Agropecuária, Dr. Expedito Alves Cardoso.

Formalização de convênios e contratos de repasse com o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa): Procedimentos e legislação - Palestrantes: Auditora Fiscal Federal, Elisângela Figueiredo.

novação: motor do desenvolvimento local - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) - Palestrantes:Chefe Geral da Embrapa Pesca e Aquicultura, Carlos Magno Campos da Rocha.

Conhecendo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) - Palestrantes: Benedito Manuel de Aguiar - Superintendente Regional da CONAB/TO e Alzeneide Wanderly Batista - Chefe do Setor de Apoio a Logística e Gestão da Oferta- SEGEO/TO.

Ações e serviços prestados pela Agência de Defesa Agropecuária (Adapec) nos municípios tocantinenses - Palestrante: Vice-presidente da Adapec, Márcia Helena da Fonseca.

Encerramento às 12h