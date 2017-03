A Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Semarh) contratou Luciana Vargas da Rocha, por R$ 391.878,00 (trezentos e noventa e um mil oitocentos e setenta e oito reais), para o serviço de consultoria visando a elaboração e desenvolvimento de Sistema Informatizado de Gestão de Resíduos Sólidos para o Estado do Tocantins, por 180 dias - de acordo com publicação do extrato do contrato de número nº 003/2017, no Diário Oficial do Estado 4.829, na página 45.

Ao Conexão Tocantins, a Semarh informou por meio de sua assessoria de imprensa, que para o desenvolvimento do serviço houve a necessidade de contratar apenas um especialista que atendesse qualificação técnica.

A Secretaria ainda esclareceu que as regras estabelecidas foram de acordo com diretrizes instituídas pelo Banco Mundial e que o pagamento será realizado via empréstimo Nº 8185-BR, com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD)/Projeto de Desenvolvimento Regional Integrado e Sustentável do Tocantins (PDRIS).

De acordo com a pasta, o prazo de seis meses é suficiente para a execução do serviço."Pois foi feito todo um planejamento do tempo necessário e também análise em outros Estados que desenvolveram Sistemas nesse formato. Vale ressaltar que é fundamental a criação de um sistema automatizado de informação que integre e armazene os dados referentes à geração, caracterização, destinação e disposição final dos resíduos sólidos. Essas informações irão evitar o alto índice de decisões equivocadas que oneram desnecessariamente todo o processo de planejamento, além disso, possibilitará a indicação das adaptações necessárias para acesso e manutenção das informações obtidas e necessárias à gestão dos resíduos sólidos no Estado", defendeu a Semarh.

O contrato foi assinado, de acordo com extrato, em 22 de fevereiro. Os signatários: Luzimeire Carreira (Meire Carreira), secretária da Semarh e Luciana Vargas Rocha, contratada.

R$ 6 milhões

O Diário Oficial do Estado do último dia 17, trouxe a publicação de extrato de contrato no valor de R$ 6 milhões visando apoio a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Tocantins na implantação do Cadastro Ambiental Rural (CAR), em 127 municípios do Estado.

Currículo

O Conexão Tocantins teve acesso ao currículo de Luciana Vargas. Luciana é natural de Porto Alegre/RS, bacharel em Ciência da Computação e entre as áreas de atuação, de acordo com o que consta no currículo, estão:

Consultoria, coordenação de equipe, projeto, análise e implementação de Sistemas de Informações Geográfica (SIG), baseado no uso de banco de dados geográfico, modelagem de processos do negócio (workflow) e modelagem de processos de análise geográfica.

· Projeto de banco de dados geográfico para Secretarias Municipais e Estaduais de Meio Ambiente, envolvendo a integração com base de dados existentes e revisão dos processos de trabalho para integração de informações e uso de tecnologia de geoprocessamento.

· Auditoria e qualificação dos dados existentes nas instituições.

· Implementação de WebGIS.

· Projetos de SIG usando o framework GeoFrame-T para modelagem conceitual dos dados e Geoframe-A para a modelagem dos processos de análise geográfica.

O Conexão Tocantins entrou em contato com Luciana Vargas com o intuito de obter mais informações sobre a contratação, tais quais: principais pontos de atuação; quantos técnicos receberão a consultoria e se receberá ajuda de alguma equipe; quantos dias por mês estará no Tocantins, realizando o serviço de consultoria, entre outros, mas a contratada não quis falar muito sobre a consultoria. "Lamento, mas o contrato é com a Semarh e qualquer pergunta que tiveres sobre este contrato deve dirigida a instituição. Naturalmente existe um sigilo e ética profissional que deve ser respeitado", disse Luciana.