Foi realizado na noite da última quarta-feira 22, na Associação de Moradores da Quadra 1306 Sul, com a presença de representantes de várias correntes internas do Partido dos Trabalhadores (Democracia Socialista, Movimento PT, Militância Socialista, Articulação de Esquerda, Esquerda Popular Socialista, grande parte da CBN e independentes), o lançamento da chapa municipal e estadual "Por Um Partido Socialista e de Luta". Na chapa estão concorrendo aos postos de presidente estadual e municipal do partido o deputado estadual José Roberto Forzani e Leontino Pereira, respectivamente.

Zé Roberto lembrou durante o encontro que é filiado ao Partido dos Trabalhadores desde 1980, e em trinta e sete anos de militância nunca participou de outro partido. Para o parlamentar, o PT realizou conquistas históricas para a classe trabalhadora e a população mais humilde do país, mas nesse momento de crise econômica, social e política é preciso abrir os olhos e perceber os erros que facilitaram o golpe de Estado. “Precisamos nos reconciliar com a classe trabalhadorapara juntos, sermos um instrumento de organização e luta. É por isso que sou candidato a presidente estadual da sigla”, afirmou.

Como apoiador da chapa, o deputado estadual Paulo Mourão (PT) acredita que é preciso criar um novo pacto com a sociedade e com os segmentos de luta do País. “Eu não tenho dúvida da capacidade do Zé Roberto de interlocução, da sua paciência para ouvir e da seriedade para tratar. Nessa candidatura me coloco a disposição para percorrer o Estado, mas acima de tudo, fazer um chamamento de unidade. Meu apoio é pouco, tenho certeza que em suas mãos o partidovoltará a ser para as pessoas, um instrumento de confiança”, defendeu.

Já o candidato a presidente municipal Leontino Pereira acredita que é preciso dar condições para que a sociedade seja representada por mulheres, jovens, índios, LGBTs, negros e toda pluralidade. “Se não fizermos algo, o Brasil não vai aguentar esse desmonte do cenário atual. Por isso precisamos ter ousadia, e para isso temos mulheres e homens preparados e compromissados para estar à frente das políticas públicas”, destacou.

Também marcaram presença a secretária estadual de movimentos populares, Eutália Barbosa, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado do Tocantins (Sintet) e Central Única dos Trabalhadores (CUT), José Roque, a professora Rosimar Mendes, o líder do Movimento Nacional de Luta por Moradia no Tocantins, Bismarque do Movimento, representando a juventude Itria Alessanda, o coordenador da Organização Popular de Moradia (OPM) entre outras lideranças.

Agenda eleitoral

09 de abril - Eleições das diretórios municipais, presidente municipal e chapa de delegados estadual

6 e 7 de maio - Eleição eCongresso Estadual

11 de junho - 6° Congresso Nacional do Partido dos Trabalhadores