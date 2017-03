A cidade de Araguaína/TO é destaque nacional na luta contra a Hanseníase. Devido ao trabalho desenvolvido no município, o coordenador da hanseníase em oito países, incluindo o Brasil, Peter Steinmann visitará a cidade nessa segunda-feira, 27. Steinmann virá conhecer o projeto de Prevenção e Controle da Hanseníase no Município, vendo como foi feita a sua implementação e quais as ações que serão desenvolvidas em 2017.

Logo no início às 8 horas, o coordenador terá reunião com coordenadores do projeto na Vigilância Epidemiológica. Em seguida, às 10h, visitará a Unidade Básica de Saúde (UBS) Dr. Francisco Barbosa de Brito, na Vila Aliança.

À tarde, às 16h30, o prefeito Ronaldo Dimas (PR) e o secretário da Saúde, Jean Coutinho, receberão o coordenador Peter Steinmann, quando vão discutir sobre a atuação do Município neste projeto.

Projeto

O projeto “A Implantação, Implementação de Ações Contingenciais de Vigilância, Prevenção e Controle da Hanseníase” iniciou-se em 2016 e já foi destaque a nível nacional, levando o 1º lugar do Prêmio Doutor Eduardo Novais Medrado, na II Mostra Norte e Nordeste de Experiências na Atenção Básica.

Sendo supervisionado pela equipe de Vigilância Epidemiológica do Município, uma das finalidades do projeto é fortalecer as ações de vigilância no controle da hanseníase na Atenção Básica, com ações inovadoras para quebrar a cadeia de transmissão da doença.

A busca ativa de novos casos é realizada por equipes que vão de casa em casa, para aumentar o diagnóstico precoce, se for detectados casos novos de hanseníase. O trabalho é realizado em áreas prioritárias pré-selecionadas no Município.

Programação



27/03 - Segunda-feira



8h – reunião na Vigilância Epidemiológica, localizada na Rua 15 de Novembro nº899;

10h – Visita da UBS Dr. Francisco Barbosa de Brito, Rua A esquina com Rua L, Setor Vila Aliança;

14h – reunião com médicos e enfermeiros na Vigilância Epidemiológica

16h30 – reunião com o prefeito Ronaldo Dimas e secretário da Saúde, Jean Coutinho