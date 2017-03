Considerado um dos maiores espetáculos teatrais do Tocantins, a Paixão de Cristo acontecerá neste ano na Praça dos Girassóis, em Palmas. A apresentação teatral realizada pela Cia Art’Sacra acontecerá na Sexta Feira da Paixão, dia 14 de abril de 2017, às 20 horas. De acordo com o diretor do espetáculo e presidente da Art’Sacra, estima-se a participação de 500 voluntários no evento, dentre atores, produção e equipe técnica.

Os ensaios já acontecem, desde o final do ano passado, e ainda há vagas para elenco de figurantes e equipe técnica. No próximo sábado, 1º, será realizado o primeiro ensaio geral, nas escadarias do Palácio Araguaia, na Praça dos Girassóis, de 17 às 21 horas. Podem participar atores e não-atores, de qualquer idade e não é necessária experiência na área. A inscrição é gratuita e deve ser feita pelo site oficial da Cia Art’Sacra - www.artsacra.com, no menu “Paixão de Cristo”.

Durante os ensaios, o elenco recebe aulas de técnicas de preparação corporal, interpretação, impostação da voz, improvisação e criação de personagem. “A preparação também busca despertar nos presentes uma consciência crítica e criativa através da arte, dando ênfase à dignidade da pessoa humana, à família e à vida”, comenta o diretor. O roteiro teve como roteirista o ator Gleyston Galindo, que há 11 anos interpreta Jesus Cristo na Art’Sacra. Segundo ele, além de fragmentos marcantes e emocionantes da História bíblica, algumas cenas foram especialmente criadas com foco na atualidade.

Em Janeiro deste ano, o espetáculo da Paixão de Cristo realizado pela Art´Sacra Cia. de Teatro foi instituído no calendário de eventos oficiais do município de Palmas, Lei 2.287, de 10 de janeiro de 2017.

História

A Cia foi fundada em 16 de maio de 2005 por um grupo de jovens apaixonados pelo teatro e que sempre atuavam nas apresentações sacras onde dramatizavam passagens dos Evangelhos e outras temáticas para reflexões litúrgicas e formações sócio-educativas na Paróquia Dom Orione, em Palmas. A Cia recebeu o reconhecimento do poder público estadual, através da Fundação Cultural do Estado do Tocantins em maio de 2010, que concedeu ao espetáculo teatral sacro da Paixão de Cristo, evento Cultural do Estado, pelos seus trabalhos realizados na área de teatro e formação. Tal reconhecimento ressalta a sua importância na sociedade como uma entidade que fomenta a cultura sacra e popular e colabora desta forma com a formação cultural do Estado do Tocantins.