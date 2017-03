O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Palmas (Sisemp), realizará no dia 28 de março, às 18h30, na sede do Sindicato, Assembleia Geral Extraordinária para discutir o pagamento da data-base dos servidores municipais, em atraso desde janeiro último.

Apesar de ser definida em Lei, a data-base caminha para o terceiro mês em atraso, sem definição e pagamento pela Prefeitura Municipal. Na Assembleia serão discutidas quais ações a serem tomadas relativas à cobrança desse direito.

Segundo o Sisemp, a assembleia acontece porque a Prefeitura de Palmas, além de não realizar o pagamento não deu uma resposta oficial aos Sindicatos e servidores, sendo que em 2017 sequer foi realizada reunião da Câmara de Recursos Humanos, que é o espaço em que se discute e se negocia as questões relativas ao servidor municipal.

De acordo com o presidente, Heguel Albuquerque, o objetivo é ouvir os servidores sobre as estratégias a serem utilizadas junto à Prefeitura na cobrança da data-base, direito este definido em Lei. “Qualquer decisão será tomada em conjunto com os servidores. O Sindicato é o resultado da soma de seus filiados, é isto que nos dá força, por isso a participação na Assembleia é fundamental”, frisou Albuquerque.