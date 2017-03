Uma oportunidade para a população conhecer os critérios para a doação de córneas, quais os procedimentos necessários e como o transplante é realizado acontece nesta terça-feira, 28, a partir das 18 horas na Praça dos Girassóis (lado sul), em frente ao Hotel Rio Sono. Na ocasião, a equipe da Central de Transplantes do Tocantins (CETTO) e o Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPAer) vão lançar uma Campanha para Doação de Córneas.

A campanha, segundo a gerente da CETTO, Patrícia Nossal, tem como objetivo informar e conscientizar as pessoas que o Tocantins conta com uma central funcionando, que recebe doações e que os transplantes estão sendo realizados no Estado. “A gente tem tido um índice de recusa muito grande ao abordar as famílias após os óbitos dos pacientes. A maioria diz que a pessoa em vida nunca comentou que queria doar. Então, nesta ocasião a população pode se informar sobre como ajudar a quem precisa e a importância desta doação”, explicou.

Na ocasião, também será apresentado o helicóptero do CIOPAer e sua tripulação. “Estamos fazendo um termo de cooperação com a CIOPAer para que em casos de necessidade tenhamos um transporte mais ágil para transportar equipe, paciente ou até as córneas”, explicou a gerente Patrícia.

Fluxo de atendimento

Para o cidadão entrar na lista de espera de transplante é necessário que realize uma consulta com oftalmologista e que este lhe dê indicação para o procedimento. Com a indicação médica, a pessoa pode procurar a Regulação Estadual, que a encaminhará para o HGP. No ambulatório do hospital, um oftalmologista fará um laudo médico confirmando a necessidade e encaminhando o paciente para avaliação da equipe de transplante, que vai cadastrar o usuário do SUS no Sistema Informatizado de Gerenciamento. A partir daí, ele já está na lista da Central Nacional de Transplante.

A equipe transplantadora pode receber córneas de qualquer Banco de Olhos do Brasil, pois é credenciada pelo Sistema Nacional de Transplante. “Por isso, a importância de ter um Banco de Olhos no Estado, pois quanto mais bancos funcionando, maior é a oferta de córneas. A prioridade são os pacientes do Estado e se, por acaso, não tivermos pacientes ou a lista zerar, então a córnea é ofertada para todo o Brasil, por meio do sistema nacional, que une todas as listas”, lembra a oftalmologista Núbia Freitas.

Captação e Distribuição

Segundo a gerente Patrícia Nossal, a Central de Regulação está identificando os pacientes que foram encaminhados para outros estados, por meio do setor de Tratamento Fora de Domicílio (TFD), que está entrando em contato e marcando as consultas no ambulatório do HGP com a equipe transplantadora. “Após a avaliação, a confirmação da necessidade do transplante e o interesse do paciente em ser transplantado no Tocantins, a Central de Transplantes fica responsável pela transferência dos pacientes diretamente com a central do estado onde o paciente está inscrito”, esclareceu.

O Banco de Olhos

O Banco de Olhos é responsável pela abordagem, captação, preparo e armazenamento de córneas para transplante. “Mas é preciso lembrar que as córneas só podem ser retiradas por meio de doação expressa da família. É preciso que as pessoas se sensibilizem e informem em vida aos seus familiares sobre o desejo de doar órgãos A doação passa por avaliação por meio de exames para certificar se o doador não possui doenças transmissíveis, como HIV e hepatites, bem como avaliar a qualidade do tecido, tudo para garantir que o transplante dê certo e aqui no Tocantins isso está dando certo”, lembra o secretário Marcos Musafir.

Desde que foi habilitado pelo Ministério da Saúde, no fim do ano passado, o Serviço de Transplante do Estado já realizou 20 procedimentos. Atualmente, 14 pacientes do Estado estão na lista para realização de transplante de córnea.

Dois hospitais estão habilitados para a realização deste tipo de transplante no Tocantins, o Hospital Geral de Palmas, e um privado. A doação de córneas pode ser realizada através de contato direto com o Banco de Olhos.