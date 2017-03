Mais de 150 secretários municipais de agricultura e representantes de municípios tocantinenses estiveram reunidos, na tarde desta ultima segunda-feira, 27, no auditório do Palácio Araguaia. O evento teve como objetivo apresentar os principais programas voltados para os agricultores do Estado que são executados pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária (Seagro) e outras instituições parceiras.

Segundo o secretário da Secretaria da Agricultura, Clemente Barros, o Encontro visa aproximar ainda mais beneficiários e gestores das ações desenvolvidas pelas instituições, fomentando o acesso às políticas públicas que existem no Tocantins para o setor.

Durante a apresentação da Seagro, a superintendente de Planejamento e Políticas da Agricultura, Arlette Mascarenhas, transmitiu aos prefeitos as políticas públicas disponibilizadas pela pasta para atender aos municípios tocantinenses.

Programas

São ações direcionadas para a agricultura familiar, a exemplos do Programa de Aquisição de Calcário. Os Programas Terra Forte, Programa de Fortalecimento do Biodiesel e Programa de Melhoramento Genético (com cursos de inseminação artificial para o melhoramento das raças bovinas).

Arlete Mascarenhas também falou sobre o Serviço de Inspeção Sanitária (SIM), que já possuiu lei e decreto em funcionamento em 84 municípios. “Os representantes dos municípios podem fomentar o acesso aos programas e ações disponibilizados pelo Governo do Estado, mobilizando os produtores rurais e utilizando estruturas já existentes, como escritórios do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins) e Agência de Defesa Agropecuária (Adapec), entre outros”, frisou.

A superintendente ainda anunciou a aquisição de novos tratores que serão colocadas à disposição das prefeituras, a fim de atender e fortalecer a agricultura familiar e sobre a assinatura do Programa Pró Genética, que será assinado durante a Agrotins 2017, com objetivo de introduzir touros melhorados nos rebanhos comerciais tocantinenses.

O encontro prossegue na manhã desta terça-feira, 28, das 8h às 12h, no auditório do Palácio Araguaia.

Programação no dia 28

Palestras

- Unitins como produtora do conhecimento para o desenvolvimento do Tocantins por meio do ensino superior e da política de CT&I na agropecuária. Palestrantes: Reitora da Unitins, Profª Elizangela Glória Cardoso e Diretor de Pesquisa Agropecuária, Dr. Expedito Alves Cardoso.

- Formalização de convênios e contratos de repasse com o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa): Procedimentos e legislação - Palestrantes: Auditora Fiscal Federal, Elisângela Figueiredo.

- Inovação: motor do desenvolvimento local - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) - Palestrantes: Chefe Geral da Embrapa Pesca e Aquicultura, Carlos Magno Campos da Rocha.

- Conhecendo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) - Palestrantes: Benedito Manuel de Aguiar - Superintendente Regional da CONAB/TO e Alzeneide Wanderly Batista - Chefe do Setor de Apoio a Logística e Gestão da Oferta- SEGEO/TO.

- Ações e serviços prestados pela Agência de Defesa Agropecuária (Adapec) nos municípios tocantinenses - Palestrante: Vice-presidente da Adapec, Márcia Helena da Fonseca.