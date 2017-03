Os 139 municípios tocantinenses passam a contar com o apoio do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins) na implantação do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) e na prestação de assistência técnica e extensão rural específica, de acordo as prioridades de cada município.

Durante o Encontro de Prefeitos e Secretários Municipais de Agricultura, promovido pela Secretaria de Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária (Seagro), no Palácio Araguaia, o presidente do Ruraltins, Pedro Dias, e a prefeita de Aragominas, Eliete Alves, representando os demais prefeitos, assinaram, na tarde desta última segunda-feira, 27, o Termo de Cooperação Técnica que viabiliza a implantação dos Serviços de Inspeção Municipal (SIM).

O termo tem por objetivo prestação de serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater), compreendendo a promoção de inovação tecnológica e o acesso aos programas e políticas públicas que estimulam o desenvolvimento rural sustentável dos municípios, como também visa estimular e fortalecer a instalação de agroindústrias de pequeno porte. Os serviços prestados pelo Ruraltins deverão abranger as culturas e criações apontadas pelos municípios como prioridades, com foco na produção, nutrição, saúde, educação, associativismo e comercialização, e obedecendo a um plano anual de trabalho elaborado em conjunto entre as partes envolvidas.

De acordo com Pedro Dias, a intenção é firmar parceira com todos os municípios disponibilizando o corpo técnico, tais como, veterinários, engenheiro de alimento, agrônomos, dentre os profissionais do órgão, para que eles possam não só participar da execução do plano de desenvolvimento municipal, mas que eles possam também assinar como responsáveis técnicos por algumas ações que os municípios queiram desenvolver. “Hoje foi um ato simbólico, a partir desse momento vamos assinar com todos que tiverem interesse”, frisou o presidente.

Pedro Dias destacou ainda importância do SIM no desenvolvimento econômico regional e o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), modalidade Compra Direta Local da Agricultura Familiar, como meio de escoar a produção excedente e geração de renda para as famílias rurais. “Nós sabemos que a maioria dos municípios não implantou o serviço. E por não ter implantado, muitos produtos beneficiados ficam proibidos de vender para o PAA. Hoje 85% da merenda escolar é feita com produtos da agricultura familiar. A demanda é grande, mas a oferta por parte dos produtores ainda é muito pequena. Temos disponível R$ 14 milhões para o programa, e nós precisamos aplicar esse recurso, e por isso é muito importante a implantação do serviço de inspeção”, acrescentou.

A prefeita Eliete Alves, afirma que em Aragominas já existe o serviço de inspeção, no entanto, essa parceria é de suma importância para sua cidade. “Através dessa parceria nós vamos poder contar com o apoio de um médico veterinário que vai orientar os nossos produtores a como produzir com qualidade. Quero parabenizar o Ruraltins pela ação, pois nós precisamos dessa parceria para que viabilize esse serviço e com isso nossos produtores possam comercializar seus produtos de forma segura para a comunidade”, disse a prefeita.

Além da assinatura do termo de cooperação técnica foi apresentando, também pelo presidente Pedro Dias, todas as ações e políticas públicas executadas pelo Ruraltins.