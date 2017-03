O prefeito de Araguaína, Ronaldo Dimas, participou de uma reunião nesta terça-feira, 28, em Brasília/DF, com o ministro da Justiça, Osmar Serraglio, em busca de recursos no valor de R$ 6 milhões para a implantação do projeto de videomonitoramento na cidade. Na reunião, estavam presentes os parlamentares que representam a Bancada Federal do Tocantins no Congresso, que tem como coordenador o senador Vicentinho Alves (PR).

Dimas apresentou ao ministro a situação que a cidade vem passando ultimamente, em relação à onda de violência constante, assustando toda a população, solicitando a abertura no Sistema de Convênio (Siconv) para cadastrar a proposta para o empenho dos recursos. “O ministro nos disse que vai atender imediatamente o nosso pedido e o da bancada”, informou o prefeito.

O projeto recebeu emenda da Bancada do Tocantins no orçamento 2016 e teve proposta cadastrada no Sincov. "Ressaltamos a importância de se viabilizar a implantação do Sistema de Vídeo Monitoramento em Araguaína, segundo maior município do Estado, com população superior a 150 mil habitantes, que vem se consolidando como polo de desenvolvimento econômico de toda a região norte do Tocantins, com influência nos estados do Pará e do Maranhão", afirmou Vicentinho.

Participaram da reunião os deputados federais Lázaro Botelho (PP), Vicentinho Júnior (PR), César Halum (PRB) e Josi Nunes (PMDB).

Referência

Em fevereiro, o prefeito Ronaldo Dimas visitou o Centro Operações Rio, na cidade do Rio de Janeiro, e Central de Videomonitoramento da cidade de São José, na região metropolitana de Florianópolis (SC) para buscar referências para o projeto de Araguaína. Nas visitas, o prefeito conheceu os sistemas que monitoram inclusive o trânsito e pontos de alagamentos de chuvas e enchentes.

Hospital Municipal

Ainda em Brasília, o prefeito reuniu-se na terça-feira com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, para solicitar a liberação dos recursos para construção da primeira etapa do Hospital Municipal de Araguaína (HMA), que será o Hospital da Criança.