O curso, com aulas teóricas e práticas, é realizado no Centro Agrotecnológico de Palmas

Novos alunos serão capacitados no curso de Inseminação Artificial em Bovinos que teve início nessa terça-feira, 28, no Centro Agrotecnológico de Palmas, na TO-050, saída para Porto Nacional. O curso prossegue até sexta-feira, 31, é uma parceria entre a Secretaria do Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária (Seagro), e a empresa Alta Genetics do Brasil. Essa é a terceira turma do ano e a programação estende até outubro deste ano.

Para o zootecnista e gerente de Pecuária da Seagro, Marcos Cione Fernandes, a tecnologia utilizada é das mais avançadas na produção em bovinos, pois garante o alto padrão com melhoramento genético e aumento da eficiência reprodutiva do rebanho bovino. “Além de ser uma oportunidade de capacitação dos técnicos, produtores e interessados, o curso ainda reserva 20% das vagas para os técnicos extensionistas do Estado”, destacou.

O curso, com aulas teóricas e práticas, é direcionado a gerentes de fazendas, tratadores, pecuaristas, produtores, acadêmicos de ciências agrárias e pessoas interessadas no uso da tecnologia da inseminação artificial.

Contato

Os interessados em participar dos novos cursos devem ligar ou procurar a Diretoria de Políticas para Pecuária na Secretaria da Agricultura no endereço: Quadra 112 Norte, Avenida NS-10, para efetuar cadastro e inscrição garantindo a vaga. Confira abaixo as datas:

Programação

Abril – 17 a 20

Maio – 23 a 26

Junho – 27 a 30

Julho – 25 a 28

Agosto – 29 a 01/09

Setembro – 26 a 29

Outubro – 24 a 27