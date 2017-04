Em solenidade realizada na tarde da última sexta-feira, 31, no Parque Cimba, a comunidade araguainense recebeu mais uma viatura de atendimento avançado para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Durante o evento comemorou-se também os 12 anos da atuação do Samu em Araguaína, salvando vidas. A unidade que funciona em prédio alugado ganha de presente de aniversário, o anúncio que terá sede própria, com projeto já sendo elaborado.

De acordo com o secretário da Saúde, Jean Coutinho, a sede do Samu será construída no local que antes funcionava o Tiro de Guerra. “A escolha deste local para a sede própria é por que tem espaço adequado, próximo à rodovia e de fácil acesso. Já estamos captando recurso para essa construção”, anunciou.

O secretário acrescentou que em breve o município ganhará nova viatura, que substituirá uma que foi destruída em incêndio, no ano passado. “O seguro cobriu uma parte e com isso vamos conseguir adquirir o veículo novo, com o mesmo registro de preço da que estamos recebendo hoje”, frisou.

Representando o prefeito Ronaldo Dimas, o vice-prefeito, Fraudneis Fiomari, lembrou que todo o município e região ganha com a nova viatura do Samu. “Estamos às margens da BR-153 e infelizmente acontecem, acidentes. Nesta data, não podemos também esquecer de parabenizar os profissionais da saúde que trabalham incansavelmente 24 por dia para salvar vidas”, lembrou.

A solenidade contou com a presença da banda da Policia Militar (PM),do diretor do Samu, Alcides Filho Rodrigues, secretários do município, profissionais e estudantes da área da saúde e vereadores e demais autoridades.

Frota

Com a chegada do veículo, o Município conta agora com quatro ambulâncias, duas unidades básicas, uma avançada e uma reserva, além de três motolâncias, que são as únicas a operar no Estado do Tocantins.

A unidade avançada conta com equipe médica completa: técnico em enfermagem, enfermeiro, médico e condutor. As unidades básicas contam com técnico em enfermagem, enfermeiro e condutor.

Samu

O Samu atua em Araguaína desde 2005. A implantação e a manutenção do serviço são feitas em parceria com os Governos Federal, Estadual e Municipal. A equipe multiprofissional do Samu, que atua em serviços de urgência e emergência em Araguaína e região (20 km no entorno) é composta por 87 profissionais, desses 18 são médicos.