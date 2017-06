O 3º Shopping União das Raças acontece nesta quarta e quinta-feira, dias 7 e 8 de junho, na Pista de Julgamentos do Parque de Exposições Dair José Lourenço, a partir das 8h, marcando o início da rodada de negócios da 49ª Exposição Agropecuária de Araguaína 2017 (Expoara).

O shopping é uma parceria SRA e JM Leilões e serão ofertados Manga larga, Quarto de Milha, Jumentos Pega e animais de serviço e cavalgada.

O Shopping UR é o primeiro grande evento da Expoara e uma excelente vitrine de negócios. Para Roberto Paulino, presidente do Sindicato Rural de Araguaína, o evento é uma oportunidade para os criadores mostrarem as potencialidades das raças. “O destaque que o Shopping das União das Raças vem recebendo nesses três anos reforça a expectativa da realização de bons negócios” destaca Roberto Paulino.

Em sua 49º edição, a Exposição Agropecuária, realizada pelo Sindicato Rural de Araguaína, Tocantins, consolida-se, a cada ano, como o maior evento cultural do Estado e importante vitrine do agronegócio. São 11 dias de evento, de 8 a 18 de junho, com um público estimado em 260 mil visitantes.

A Expoara 2017 conta com uma programação ampla e diversificada com shows de artistas consagrados da música sertaneja, exposições e palestras que apresentam os avanços tecnológicos para o homem do campo, além, é claro, do tradicional rodeio e demais provas de força e habilidade.

A programação completa está disponível no portal www.portalsra.com.br