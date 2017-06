A programação para a temporada de praia de Pedro Afonso foi lançada na noite desta última quarta-feira, 7. A divulgação das atrações da Praia Sono 2017, foi realizada pelo prefeito Jairo Mariano durante reunião com secretários, vereadores e cidadãos, em seu gabinete.

A temporada será iniciada no dia 1ª de julho e segue até o dia 30 de julho. Entre os artistas destaque desta temporada estão Mano Walter, Carlos e Jader, Timbalada, Zé Ricardo e Thiago e Maykow e Bruno.

Uma série de eventos culturais e esportivos também serão realizado para comemorar os 170 anos de fundação de Pedro Afonso.

Para o prefeito Jairo Mariano, a programação tem atrações diversas e com shows de renome nacionais para atender todos os cidadãos e turistas que visitarão a cidade durante a alta temporada. “Buscamos montar uma programação diversificada para atender bem todas as pessoas que visitam o nosso município, além de garantir uma estrutura de primeira qualidade para que o turista possa curtir suas férias juntamente com sua família com o máximo de lazer e comodidade”, destacou o gestor.

A expectativa é que mais de 100 mil pessoas passem pela praia pedroafonsina durante a temporada. O investimento gira em torno de R$ 1 milhão, sendo que metade do valor será pago pelo Governo do Estado, com contrapartida de R$ 500 mil da Prefeitura de Pedro Afonso.

Programação de 170 anos

Além das atrações dedicadas a temporada de verão, a Prefeitura de Pedro Afonso anunciou a programação completa em alusão aos 170 anos de fundação do município. O calendário diversificado conta com campeonatos esportivos, eventos e concursos culturais, homenagens a personalidades municipais, entre outras ações como bolo gigante e a tradicional cavalgada que será realizada no dia 16 de julho.

Outros atrativos

Aos visitantes que procuram lugares mais calmos para curtir com a família, o munícipio também oferece balneários e outras praias, como as Praias do Duga e da Ilha, ambas no Rio Tocantins. Os atrativos turísticos unem beleza naturais únicas à tranquilidade e receptividade já conhecida dos pedroafonsinos.

Confira a programação completa da Praia Sono 2017

1º de julho – Khrys França

2 de julho – Zé Ricardo e Thiago

7 de julho – Di Levada

8 de julho – Coincidência

9 de julho – Bandas locais

13 de julho – Genésio Tocantins (Feira da Alegria)

14 de julho – Suellen Lima (Gospel)

15 de julho – Timbalada

16 de julho – Mano Walter

16 de julho – Gilvaney Ferreira

21 de julho – Zé Lucas e Gabriel

22 de julho – Maykon e Bruno

23 de julho – Paulo Vitor e Gabriel

28 de julho – Quebraê

29 de julho – Di Lucca e Rafael +Mc Star

30 de julho – Carlos e Jader

Programação de 170 anos

9 de julho – Torneio de Vôlei de Areia – Praia Rio Sono

10 de julho – Inauguração de Obras

12 de julho – Entrega da Comenda de Mérito Frei Rafael de Taggia – Prefeitura de Pedro Afonso

13 de julho – Feira da Alegria e Corte do Bolo Gigante – Centro de Abastecimento Clovis Tavares de Noleto

14 de julho – Maratoninha - Praça Coronel Lysias Rodrigues

14 de julho – Maratona - Praça Coronel Lysias Rodrigues

14 de julho – Culto Ecumênico – Parque de Exposições

15 de julho – Corrida de Cavalos – Pista local

16 de julho – Cavalgada alusiva aos 170 anos