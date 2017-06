A delegação que vai representar o Tocantins na etapa final do Campeonato Brasileiro de Judô, na categoria Sub-18, embarcou, nesta sexta-feira, 9, para Lauro de Freitas, na Bahia, onde, neste próximo sábado, 10, e domingo, 11, no Centro Pan-Americano de Judô (CPJ) da Confederação Brasileira de Judô (CBJ), disputa o título nacional com atletas de todo o País. Ao todo, seis judocas tocantinenses lutarão pelo pódio neste final de semana, sendo todos eles da equipe Palmas Judô Clube (PJC), que tem se destacado na formação de competidores de alto-rendimento.

Uma das representantes do estado na final do Brasileiro Sub-18 é Lorrany Carvalho, que intensificou a rotina de treinos para encarar o evento. “O treinamento foi intenso; nos empenhamos muito para alcançar bons resultados, porque a competição é muito importante. Tiveram dias em que a gente fez até três treinos; um às cinco da manhã, outro à tarde e mais um à noite. Na etapa regional eu vi que posso chegar ao pódio; eu fiz boas lutas e venci algumas. Eu sei que posso conseguir uma medalha na final e por isto estou me dedicando tanto”, destaca a judoca meio-médio.

Peso super-ligeiro na delegação, Carlos Eduardo Dantas também se dedicou à preparação e confia em uma boa atuação no ano de estreia na categoria. “Os treinos foram intensos; tudo para fazer uma boa competição e, se tudo der certo, subir no pódio. Este é o meu primeiro ano no Sub-18; o primeiro teste foi no regional, que me serviu de grande aprendizado. Agora, chegou a hora da final e acredito que posso me sair bem”, afirma o atleta.

Delegação completa

A equipe tocantinense que disputa a final do Brasileiro Sub-18 tem como técnico o faixa preta 5º Dan e líder da PJC, Celso Galdino, e é composta pelos atletas:

- Lorrany Carvalho; peso meio-médio (-57kg);

- Carlos Eduardo Dantas; peso super-ligeiro (-50kg);

- Gabriel Costa; peso meio-leve (-60kg);

- Jonas Ribeiro; peso leve (-66kg);

- Héron Oliveira; peso meio-médio (-73kg);

- Matheus Alves; peso médio (-81kg).