Parte da equipe Palmas Judô Clube (PJC) segue, uma vez mais, para Lauro de Freitas, na Bahia, onde, nestes sábado, 19, e domingo, 20, vai disputar as finais do Campeonato Brasileiro de Judô, desta vez na categoria Sub-15. O evento é uma realização da Confederação Brasileira de Judô (CBJ) e acontecerá no Centro Pan-Americano de Judô (CPJ), reunindo competidores de todo o Brasil.

Ao todo, são quatro os atletas da PJC que estarão na disputa pelo título nacional, sendo eles Victória Dantas Vale [peso super-ligeiro, -36 kg]; Maurício Zete [super-ligeiro, -36 kg]; Thiago Gaspar [ligeiro, -48 kg]; e Adiel Ferreira [leve, -58 kg]. O chefe da delegação é o Sensei Celso Galdino, faixa preta 5º Dan e líder da PJC.

Para a judoca Victória, a expectativa para a nova disputa é grande, porém, a única certeza que ela tem é a do aprendizado. “Pretendo fazer uma excelente competição e tudo será fruto do meu trabalho. Vou dar o meu máximo, o meu melhor, porque este é um ano de novos desafios, novas metas, e eu sei que qualquer que seja o meu resultado final, ele vai me trazer novos ensinamentos”, garantiu a competidora.

Alto nível

De acordo com o Sensei Celso, o nível de dificuldade das disputas na categoria Sub-15 é evidente, mas ele se mostra otimista em relação aos atletas tocantinenses em competição. “Se levarmos em conta que a maioria dos atletas começa a praticar o Judô e a competir bem cedo, veremos que mesmo uma disputa Sub-15 não é fácil, ainda mais devido ao fato de que em muitos estados a quantidade de campeonatos é bem maior do que no Tocantins, o que torna os atletas rivais mais competitivos e difíceis de serem batidos. Mas nossos representantes já têm uma base sólida e estão focados, podendo subir ao pódio e elevar, ainda mais, como têm feito a cada ano, o nosso Judô no cenário nacional”, exaltou o Sensei.

Transmissão ao vivo

A competição terá transmissão ao vivo nos dias 19 e 20, sempre a partir das 9 horas, nos canais oficiais da CBJ no Facebook [facebook.com/BrasilJudo] e no Youtube [goo.gl/HnKpiF].