O presidente estadual do PSDB, senador Ataídes Oliveira, é o político melhor avaliado do Tocantins entre os 11 parlamentares da bancada federal. O levantamento pode ser conferido no “Ranking dos Políticos” (www.politicos.org.br), uma iniciativa apartidária que avalia o desempenho de todos os parlamentares brasileiros.

A análise leva em conta itens como presenças nas sessões, representatividade, campanha responsável, ativismo legislativo, debate parlamentar e fidelidade partidária.

Na avaliação geral, que leva em conta os 594 senadores e deputados federais, Ataídes Oliveira aparece na 111 ª posição, muito à frente dos outros parlamentares do Tocantins.

No governo Dilma, o senador Ataídes Oliveira destacou-se como uma das vozes mais firmes da oposição, denunciando, de forma corajosa, as irregularidades e desmandos comandados pelos petistas. Ele também foi um dos protagonistas do debate sobre o impeachment da ex-presidente.

Já no governo Temer, o presidente do PSDB/TO tem mantido uma postura clara de combate à corrupção e apoio à retomada do desenvolvimento econômico. A atuação do senador tem sido marcada pela preocupação com a geração de mais renda, emprego e oportunidades para os trabalhadores, seriamente penalizados com a crise econômica.