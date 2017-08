A unidade do Sistema Nacional de Empregos (Sine) em Dianópolis está ofertando 76 vagas para área de operação e manutenção de redes elétricas, com salários de até R$ 1.500 e benefícios, como plano de saúde e odontológico e vale alimentação. Os interessados em concorrer às vagas devem recorrer ao Sine, munidos dos documentos pessoais, carteira de trabalho e currículo, de acordo com o perfil de cada vaga. A relação das vagas e suas exigências segue abaixo.

O Sine de Dianópolis está localizado na rua Herculano Costa Rodrigues, quadra 35, Lote 18, nº 549. Além de intermediar as vagas o Sine Estadual capacitará os selecionados no curdo de NR 10 que aborda as regulamentações de segurança do trabalhador.

Exigências, remuneração e benefícios das vagas

Supervisor Da Construção – 1 vaga – Técnico eletricista com experiência mínima de 3 anos + 1 ano de experiência em liderança de múltiplas equipes, desejável na área de energia, conhecimentos em Microsoft office. Possuir CNH D, ser residente em Dianópolis – Salário a combinar.

Auxiliar De Montagem - 21 vagas - Experiência mínima de 3 anos, comprovada em carteira, em serviços de manutenção ou construção de redes de distribuição de até 34,5 kV, nos diversos padrões. Ser residente em Dianópolis – Salário R$ 986,04+ 30% de Periculosidade.

Eletricista De Construção e Montagem - 21 vagas - Eletricistas com experiência mínima de 3 anos, comprovada em carteira, em serviços de Manutenção ou Construção de redes de distribuição de até 34,5 kV, nos diversos padrões. Ser residente em Dianópolis – Salário R$ 1.237,00 + 30% de Periculosidade.

Encarregado de Construção – 7 vagas - Eletricistas com experiência mínima de 3 anos, comprovada em carteira, em serviços de Manutenção ou Construção de redes de distribuição de até 34,5 kV, nos diversos padrões, conhecimento de interpretação de projetos elétricos. Experiência com liderança de equipes de montagem. Possuir CNH - D, ser residente em Dianópolis – Salário R$ 1.415,0 + 30% de Periculosidade

Técnico de obras – 1 vaga - Técnico eletricista com experiência mínima de 3 anos + 1 ano de experiência em organização de atividades de múltiplas equipes. Organização de atividades de campo, conhecimento de interpretação de projetos elétricos, conferencia de materiais para obra, elaboração de relatórios de obras, elaboração de croqui de obras como executado, conferencia de material aplicado, Possuir CNH, desejável na área de energia conhecimentos em Microsoft office, ser residente em Dianópolis – Salário R$ 1500,00.

Motorista Operador de Munck - 1 vaga - Experiência na função. Possuir CNH - D, ser residente em Dianópolis. Salário R$ 1.145,66.

Técnico em Segurança do Trabalho – 1 vaga - Experiência de 01 ano na função, desejável na área de energia conhecimentos em Microsoft office. Possuir CNH, ser residente em Dianópolis. Salário R$ 1.500,00.

Auxiliar Administrativo - 1 vaga - Formação superior (Desejável), Experiência em RH/DP, gestão de frota, gestão financeira, rotinas administrativas e conhecimentos em Microsoft office. Ser portador de CNH - Residente em Dianópolis. Salário R$ 1.200,00.

Almoxarife- 1 vaga - Formação superior (Desejável), Experiência em almoxarifado, conhecimento de materiais elétricos, rotinas administrativas e conhecimentos em Microsoft office. Ser portador de CNH, ser residente em Dianópolis. Salário R$ 1.100,00

Planejador de Obras– 1 vaga- Técnico eletricista com experiência mínima de 3 anos + 1 ano de experiência em planejamento de atividades de equipes, elaboração de relatórios, organização de documentação de obras, programação de atividades com a contratante, conhecimento de interpretação de projetos elétricos. Possuir CNH, desejável na área de energia conhecimentos em Microsoft office, ser residente em Dianópolis. Salário R$ 1500,00.

Obs:Todas as vagas acima contam com os benefícios de plano de saúde e odontológico e vale alimentação de R$ 508.

Eletricista - 10 vagas para Dianópolis – Deve ter o curso de distribuição de redes pelo Senai, NR-10, NR-SEP- Salário de R$ 1.257,6 + 30% de periculosidade, vale alimentação de R$ 450 e café da manhã R$ 144, Seguro de Vida e Convênio Médico.

Eletricista – 10 vagas para Natividade - Ter o curso de distribuição de redes pelo Senai, NR-10, NR-SEP - Salário de R$ 1.257,6 + 30% de periculosidade, vale alimentação de R$ 450 e café da manhã R$ 144, Seguro de Vida e Convênio Médico.