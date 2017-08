O governador Marcelo Miranda inaugura nesta segunda-feira, 21, às 9 horas, as obras de reforma e ampliação do Colégio Estadual Darci Ribeiro, em Pugmil. Essa é a segunda escola contemplada com recursos do Banco Mundial (Bird), do Projeto de Desenvolvimento Integrado e Sustentável (PDRIS), desenvolvidas pelo Programa Estrada do Conhecimento (PEC), e entregue pelo Governador. Um investimento de de R$ 1.573.875,76

Com a reforma, a unidade escolar, que possuía uma área construída de 1.542,34 m², passou a contar com 2.101,43 m². O objetivo dos investimentos é fortalecer a educação, minimizando as condições de vulnerabilidade social dos alunos.

PEC

O Programa Estrada do Conhecimento (PEC) é de caráter intersetorial, com a participação de secretarias estaduais e autarquias. Além disso, conta com parcerias firmadas com instituições governamentais, não governamentais e com as prefeituras dos municípios de Aguiarnópolis, Aliança do Tocantins, Barrolândia, Colinas do Tocantins, Pugmil e Wanderlândia.

Voluntários na Escola

Durante a inauguração da unidade escolar será anunciado o retorno do Projeto Voluntário na Escola, que busca estimular o trabalho voluntário, fortalecendo e incentivando a participação da comunidade nos programas, projetos e ações desenvolvidas nas escolas da Rede Pública do Estado.