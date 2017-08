O governador Marcelo Miranda recebeu na tarde desta segunda-feira, 21, em seu gabinete, no Palácio Araguaia, o atleta araguainense, Roniedson Andrade. O atleta conquistou nesse domingo, 20, em Fortaleza (CE), o Campeonato Mundial sem Kimono e o tricampeonato mundial de Jiu-Jitsu profissional.

Marcelo Miranda parabenizou o atleta pelo feito e destacou que o Governo do Estado sempre apoiou o esporte. “O esporte proporciona qualidade de vida, além de promover inclusão social e cidadania. O Roniedson é um exemplo de determinação e vontade de vencer, que, certamente, ainda vai representar bem o Tocantins em muitos campeonatos pelo mundo”.

Roniedson disse que as competições foram realizadas nos dias 18, 19 e 20 de agosto e contou com representantes de todo o Brasil e de outros países, inclusive dos Estados Unidos. “O nível foi muito alto e, com certeza, valorizou bastante a nossa conquista. Agradeço ao governador Marcelo Miranda, que sempre dispensou apoio a mim e ao esporte de uma forma geral”. O atleta disse que agora vai se dedicar ao Judô, com vistas à participação no Campeonato Mundial da modalidade, que será realizado na Itália.

Perfil

Roniedson é natural de Alenquer (PA), mas está radicado em Araguaína desde 2009. Iniciou no esporte como judoca há 20 anos e migrou para o Jiu-Jitsu, para disputar competições profissionais. O primeiro título nacional foi o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu de 2012, e, posteriormente, o bicampeonato brasileiro e os campeonatos Panamericano e Sulamericano.

A trajetória de vitórias continuou em 2014, quando conquistou o bicampeonato mundial, foi campeão do Mercosul e campeão internacional do Open do Paraguai. Em 2015 e 2016, ele também venceu vários campeonatos nacionais e internacionais.