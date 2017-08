A Câmara de Palmas vai realizar no dia 28 de setembro, às 9 horas, uma audiência pública para apresentação do Relatório de Prestação de Contas do 2º quadrimestre do exercício de 2017, sobre as Ações e os Serviços de Saúde da Gestão dos Programas do Sistema Único de Saúde (SUS). “Além de estar prevista em Lei, a prestação de contas é uma forma de o Executivo dar uma satisfação para a sociedade sobre os serviços e gastos com a saúde”, destacou o presidente da Casa, José do Lago Folha Filho (PSD).

Para a ocasião, a mesa diretora da Câmara convocou os vereadores, os integrantes do Conselho Municipal de Saúde e o secretário nunicipal responsável pela Gestão do SUS, entre outros. Também podem participar representantes de Órgãos Públicos Federais, Estaduais e Municipais representados pelos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, a Sociedade Civil Organizada, os Conselhos Profissionais de Saúde, demais interessados e a comunidade em geral.

A Casa de Leis fica situada na quadra 501 Sul (Antiga ACSO-50), conjunto 01, Lotes 04 e 05, Avenida Teotônio Segurado.