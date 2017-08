O governador Marcelo Miranda entregou na manhã desta terça-feira, 22, 96 novos leitos que correspondem à quarta ala do projeto de ampliação do Hospital Geral de Palmas (HGP). No último mês de maio, o governador já havia entregue outros 96 leitos localizados no terceiro piso da unidade.

Para o governador Marcelo Miranda, a segunda etapa dos trabalhos de ampliação da unidade hospitalar promove uma melhor qualidade nos atendimentos de saúde da população. “Estamos hoje em um momento de humanização, vivendo a honra de poder inaugurar essa parte da obra, dentre tantas outras que ainda temos que entregar aqui no HGP. É um dia importante para a Saúde, para o Tocantins e para o Brasil”, ressaltou.

De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Marcos Musafir, o processo de ampliação do hospital segue por mais 18 meses, onde estão previstas a entrega de outro centro cirúrgico, ampliação de leitos de UTI adulto e infantil, além de novas alas de emergência clínica e centro de trauma. “Concluídas estas obras no ano que vem, o Norte do Brasil vai ter um dos maiores hospitais públicos do País funcionando a pleno vapor”, afirmou.

Aprovação de servidores e pacientes

A técnica em enfermagem, Maria Luisa Ferreira, viu as novas enfermarias como um local que irá beneficiar os pacientes e servidores. "É um espaço mais arejado, mais amplo. Fico feliz, pois proporcionará uma estrutura melhor para os pacientes e servidores", concluiu.

O enfermeiro Nabil Brito também ressaltou a melhoria do espaço. "As novas acomodações vieram para melhorar nosso trabalho e acolher os pacientes com muito mais qualidade", disse.

O tratorista André Luis Cavalcante veio de Chapada de Areia e foi um dos primeiros pacientes a aprovar as novas instalações. "É um local muito bom, climatizado, com conforto para nós, pacientes que estamos doentes", afirmou. A acompanhante do paciente André, Regiane Carneiro, também aprovou os novos quartos. "Além do novo ambiente ainda contamos com uma ótima equipe de profissionais que nos atende muito bem", declarou.