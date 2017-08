Discutir ideias com líderes tocantinenses, sobre a Reforma Trabalhista, o impacto da transformação digital nas empresas e o empreendedorismo inovador, um dos assuntos mais falados nos últimos anos é o objetivo principal do Encontro de Líderes do Tocantins.

O evento acontece nesta quinta-feira, 24, dentro da programação da Fenepalmas a partir das 18h, no Centro de Convenções Parque do Povo e é realizado pela Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Tocantins (Faciet) juntamente com a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB).

O deputado federal, Luiz Carlos Hauly, será um dos palestrantes o qual abordará sobre a reforma trabalhista, o vice-presidente de Tecnologia do Banco do Brasil, Gustavo do Vale falará dos impactos da transformação digital nas empresas, já o economista e professor da Universidade de São Paulo, Ricardo Abramovay discutirá o empreendedorismo inovador, como o caminho para o desenvolvimento sustentável.

Segundo o presidente da Faciet, Fabiano do Vale, o encontro tem como objetivo reunir os presidentes de associações e sindicatos do Estado, para trocar informações e opiniões. “Vamos ouvir o que cada líder pensa, juntos vamos discutir sobre associativismo e debater as necessidades das empresas e associações, de forma que unidos possamos melhorar os empreendimentos do Estado”, argumentou o presidente.

A inscrição para participar no Encontro será a doação de 1 kg de alimento não perecível, no local do evento.