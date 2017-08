O Sistema Nacional de Emprego (Sine) órgão gerido pela Secretaria do Trabalho e Assistência Social (Setas), em parceria com a Defensoria Pública oferecerão serviços gratuitos de emissão da primeira e segunda via da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), além de assessoria jurídica, nesta quinta-feira, 24 e sexta-feira, 25, das 8h às 12h e das 13h às 18h, na Praça da Liberdade, no centro de Dianópolis. As atividades são alusivas ao aniversário de Dianópolis do Tocantins, a 337 km de Palmas que festeja nesta sexta-feira, 25, 133 anos de fundação.

O objetivo é atender a grande procura dos trabalhadores pelo serviço, visto a importância do documento na vida profissional do trabalhador. “Esta atividade está sendo realizada em parceria com Defensoria Pública e faz parte da programação especial alusiva ao aniversário do município”, explica a diretora do Sine de Dianópolis, Ana Felícia Pires. Somente em 2017, em Dianópolis, o Sine emitiu 535 carteiras de trabalho.

Documentos

Para solicitar a emissão da primeira via da carteira de trabalho é importante que os interessados tenham em mãos os seguintes documentos: comprovante de residência com CEP (contas de água, luz, telefone); RG, CPF, comprovação de estado civil (certidão de nascimento, para solteiros; ou de casamento, para casados).

Já para solicitar a segunda via da carteira, além dos documentos acima, é necessário levar também o número da carteira de trabalho anterior que pode ser emitido na Caixa Econômica Federal ou no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Em caso de mau estado de conservação, é importante levar a carteira a ser substituída; se o motivo foi furto, roubo ou perda é preciso levar o Boletim de Ocorrência (B.O.).