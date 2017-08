A Igreja Fonte da Vida, realiza no próximo sábado, 26, a partir das 19h, na Praça do Centenário de Porto Nacional, a quarta edição do Celebrai - festival cristão. A expectativa dos organizadores do evento é atrair em torno de 15 mil pessoas.

A programação conta com muito louvor, ministração, dança e divulgação da cultura cristã, com a participação de diversas igrejas.

A primeira edição do evento aconteceu em setembro de 2014, após o pastor Romildo Leobas receber direção espiritual para a realização de um grande festival cristão. Sendo assim, após um período de oração e consagração, reuniu-se com a pastora Luciene Leobas e toda a direção e servos da Fonte da Vida de Porto Nacional, decidindo juntos engajar o projeto.

O evento conta ainda com praça de alimentação, participação de grupos de dança e louvor, entre outros. O Celebrai entra para o calendário de eventos da cidade.

A entrada para o Celebrai será através da doação de 1 kg de Alimento não perecível. Os alimentos serão destinados ao projeto Amor em Ação, que abrange as comunidades carentes de Porto Nacional, através de doações e a palavra de Deus.

A banda Discopraise, de Ceilândia-DF, formada pelos amigos Cláudio Gomez, Clayton O’Lee, Davi Moreno, Jota Albuquerque, membros da Igreja Batista Ebenézer, será atração.