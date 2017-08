Membro do Conselho Político da Confederação Nacional de Municípios (CNM) e presidente da Associação Tocantinense de Municípios, o prefeito de Pedro Afonso, Jairo Mariano, participa da XI Cumbre Hemisférica de Alcades 2017, na cidade de Pachuca, no México. O congresso de prefeitos reúne milhares de gestores sul-americanos e ocorre de 23 a 26 de agosto, com o objetivo de analisar os principais desafios de das cidades, definir o caminho para construir uma agenda urbana comum em 22 países e fortalecer parcerias entre aqueles que trabalham em prol do desenvolvimento local na América Latina.

O evento é organizado pela Federação Latino-americana de Cidades, Municípios e Associações de Governos Locais, FLACMA. Além do presidente da ATM, participam do encontro os prefeitos Ailton Parente (Santa Rosa do Tocantins), Cleiton Cantuário Brito, o Batatinha, (Cristalândia), Fernandes Rodrigues (Figueirópolis) e Yaporan Milhomem (Ponte Alta do Bom Jesus), que integram a delegação brasileira no congresso. Representantes de organismos multilaterais, organizações políticas e financeiras, redes e instituições que trabalham para impulsionar o desenvolvimento local integram o grupo de participantes da reunião.

Conhecimento

“Reconhecer os desafios reservados aos municípios num panorama continental e buscar metas comuns a todos os países permitiu que nós prefeitos entendêssemos os gargalos dos municípios do continente sul-americano. Além disso, discutimos mecanismos para impulsionar ainda mais o desenvolvimento local. Temos a certeza que seremos multiplicadores dos conhecimentos aqui repassados, disseminando as informações à todos os municípios tocantinenses e do Brasil”, disse Jairo Mariano, ao destacar ainda que os acordos centrais definidos no congresso serão reunidos na Declaração do México sobre Cidades.

Entre os tópicos de discussão do congresso estão a construção de agenda municipal de cooperação, os desafios das cidades latino americanas, as parcerias entre aqueles que trabalham em prol do desenvolvimento local e a participação dos legisladores no desenvolvimento das comunidades locais. Os participantes do encontro fazem ainda visitas técnicas a pontos turísticos históricos e centros arqueológicos do México, no intuito de conhecerem os mecanismos favoráveis ao fomento do turismo.