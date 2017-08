O PSDB do Tocantins garantiu a filiação de mais três líderes políticos nos últimos dias: os prefeitos de Formoso do Araguaia, Wagner da Gráfica (PRTB); de Arraias, Wagner Gentil (PSD); e de Caseara, Ildislene Santana (PSD). Outros 14 prefeitos já haviam assinado a ficha de filiação do PSDB-TO neste mês de agosto, o que garantiu um salto na densidade política do partido comandado pelo senador Ataídes Oliveira.

Ao comentar a mudança de sigla, o prefeito Wagner da Gráfica observou que “quem sai ganhando é o povo”. Segundo ele, as pessoas querem um novo modelo de gestão, “pautado em estratégias bem definidas”, disse. Para a prefeita Ildislene Santana, os gestores devem correr atrás de seus propósitos e buscar parcerias para encontrar saídas para os problemas municipais. Já Wagner Gentil ressaltou que a inovação com o senador Ataídes traz uma dinâmica na política. "Isso que me moveu a mudar para o PSDB", destacou.

Tentar encontrar soluções para as dificuldades financeiras vividas pelos municípios é obrigação de todos os gestores, na avaliação do senador Ataídes Oliveira, que trouxe recentemente o prefeito de São Paulo, João Doria, a Palmas para falar sobre gestão pública e sobre empreendedorismo.

Uma das propostas de Ataídes para alavancar a economia de caseara é incentivar o turismo ecológico, setor que tem merecido atenção especial por parte do senador. Ele também destacou a força da agropecuária no Estado, segmento econômico particularmente importante para Arraias e Formoso do Araguaia.