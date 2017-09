Cumprindo agenda em viagem oficial a Pequim/ China, a senadora Kátia Abreu recebeu convite do embaixador do Brasil na China, Marcos Caramuru de Paiva, para visitar restaurante especialista em carne de jumento. Entre os pratos que provou: sopa feita com gordura que fica colada no couro do jumento e sanduíche.

Fotos e informações sobre as iguarias foram publicadas pela senadora em sua página do Twitter nessa quinta-feira, 31. Segundo a senadora, estão sendo construídos dois frigoríficos no Maranhão e Bahia para o abate e exportação de carne de jumento para a China.

A China tem a intenção de importar 1 milhão de jumentos por ano do Brasil, segundo manifestação de interesse de empresário chinês. "Ano passado eu disse que os chineses têm demanda de 1 milhão de jumentos ano acharam que era piada. Hoje provei. Fui convidada pelo embaixador da China no Brasil para restaurante especialista em jumento. A demanda continua", disse a senadora.

Pequim

Kátia foi a Pequim discutir investimentos no Matopiba, região formada por Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, a convite da Universidade de Pequim para falar sobre o potencial agropecuário da região.