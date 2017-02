Diagnosticado com diverticulite aguda, o deputado estadual Eduardo Siqueira Campos (DEM) passou por cirurgia no último sábado, 4 de fevereiro, e já deu início ao processo de recuperação. De acordo com a assessoria de imprensa do parlamentar, a previsão de alta do deputado Eduardo Siqueira é para a próxima quinta-feira, 9.

O procedimento cirúrgico que Eduardo foi submetido durou cerca de seis horas. Todo o procedimento ocorreu bem e na manhã desta segunda-feira, 6, o médico responsável pelo deputado avaliou que a evolução está além do esperado.

De acordo com a assessoria de Eduardo, ainda nesta segunda, começa a retirada dos antibióticos e anti-inflamatórios e o deputado já passará a ingerir alimentação líquida, o que deve acontecer durante toda essa primeira semana. Já a partir da próxima semana, o deputado passará a ingerir alimentação pastosa por até 40 dias.

Entenda

O deputado estadual Eduardo Siqueira Campos foi diagnosticado com diverticulite aguda e precisou passar por cirurgia. Em virtude do procedimento, o deputado protocolou um pedido de licença de 121 dias de seu mandato parlamentar. Solange Duailibe tomou posse como suplente de Eduardo.

O diagnóstico de diverticulite em Eduardo veio após a realização de três tomografias em 60 dias, utilização por 30 dias seguidos de antibióticos e anti-inflamatórios e também por seguidas avaliações médicas.

Paralisia Facial

A diverticulite aguda é o segundo problema de saúde que Eduardo Siqueira Campos enfrenta nos últimos meses. Em outubro do ano passado o deputado precisou ser internado para tratar de uma paralisia facial. Uma ressonância constatou uma inflamação do lado esquerdo da face do deputado. O deputado ainda toma medicamento para tratar da paralisia, mas que houve evolução, com normalidade - segundo a assessoria de imprensa do parlamentar.

Diverticulite

Diverticulite é uma inflamação caracterizada principalmente por bolsas e quistos pequenos e salientes da parede interna do intestino (divertículos) que ficam inflamados ou infectados. Os sintomas são dor abdominal, geralmente na parte inferior do lado esquerdo, que pode durar vários dias e que pode ser confundida com apendicite; náuseas; vômitos; febre, normalmente inferior a 39ºC; falta de apetite; aumento da sensibilidade no abdômen, principalmente no lado esquerdo e prisão de ventre ou diarreia.