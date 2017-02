A diretoria da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) firmou parceria com a Federação Tocantinense de Vôlei, e irá desenvolver o projeto Viva Vôlei, que consiste em aulas de vôlei gratuitas para crianças de 7 a 14 anos. O professor Kleyton Paixão será responsável pelas aulas, que ocorrerão nas segundas e quartas-feiras, a partir das 18h. As inscrições serão realizadas até dia 28 de fevereiro, na secretaria da AABB Palmas, que fica aberta todos os dias da semana das 8h às 12h e das 13h às 17h. As vagas são limitadas.

É necessário que a criança seja dependente de associado e esteja matriculado regularmente na escola. Por isso, os pais precisam apresentar declaração escolar, preencher ficha de inscrição autorizando a prática, atestado médico de aptidão física, documento de identificação (RG) e foto 3x4. Segundo o professor, o atestado médico poderá ser apresentado até o início das aulas, ou seja, dia 02 de março, para que o associado não perca a vaga.

“O objetivo é recreação e iniciação esportiva, então esperamos que os associados aproveitem a oportunidade e inscrevam seus filhos, lembrando que são poucas vagas”, comentou o professor, acrescentando que os benefícios do esporte são inúmeros, como melhoria da qualidade de vida, capacidade de combinar movimentos rápidos e de reação, trabalha equilíbrio e controle, motiva para trabalho em equipe e integração, e aumenta a resistência física e a concentração.

De acordo com o presidente da AABB Palmas, Pedro Carvalho, o objetivo não é formar equipes do clube, mas grandes atletas para o futuro. “É incrível como o esporte é um agente de transformação, e apoiar essa causa de formar atletas nos enche de orgulho”, comentou sobre o projeto Viva Vôlei.