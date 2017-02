Em busca de títulos e novas experiências, os jogadores de futevôlei da AABB Palmas Clay & Juninho e Marco Antônio & Leonel vão participar no próximo final de semana de novo campeonato da modalidade. A Copa Bora Bola de Futevôlei será no sábado, dia 18 e domingo, dia 19, no Centro Esportivo Bora Bola, localizado no Parque Amazônia, em Goiânia/GO.

Segundo um dos jogadores e diretor de futevôlei no clube, Clay Regazzoni, as duplas de Palmas irão disputar nas divisões A e a expectativa é sempre trazer medalhas. “Nas últimas competições fora, em que eu e Juninho participamos, ficamos em terceiro e quarto lugar e agora almejamos o lugar mais alto claro. Estamos treinando bastante e com muito foco”, disse.

Para o presidente da AABB Palmas, Pedro Carvalho, o esporte vem se fortalecendo no Tocantins e as duplas ganhando cada vez mais respeito pelo desempenho que estão tendo nas competições no Estado vizinho. “Nestes eventos, participam atletas de vários estados e o Tocantins está ficando conhecido. Quem sabe em breve, o Estado receberá um grande evento do esporte aqui”, comentou.