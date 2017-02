Após o idoso de 70 anos de idade, Vicente Caetano da Silva, realizar o roço e limpeza do canteiro central da Quadra 712 Sul e repercussão do caso na imprensa, a Prefeitura de Palmas resolveu agir, por meio da Secretaria de Infraestrutura, Serviços Públicos, Trânsito e Transporte. Nessa quarta-feira, 8, equipes ficaram concentradas na Quadra, efetuando varrição, remoção de terra, retirada de entulho, entre outros serviços.

Equipes também realizam serviços de tapa buracos na quadra 308 Sul, na alameda 10, e na Avenida Tocantins, próximo ao setor Bela Vista, como também, na marginal da T0-050, próximo ao viaduto.

A ação de limpeza realizada pela Secretaria de Infraestrutura, Serviços Públicos, está atuando com equipes nas avenidas NS-1, 2, 4, 10 e L0-13.

No Centro de Exposição Arnaud Rodrigues está sendo feito o trabalho de recuperação do paisagismo, e no Estádio Nilton Santos, recuperação do jardim, nos estacionamentos.

Na avenida principal da quadra 509 Sul foram feitos serviços de roço, poda de grama, varrição, e rastelamento, próximo ao Posto Perequetê.

“Alô Pequi”

A população também pode solicitar os serviços por meio do “Alô Pequi”, aplicativo gratuito desenvolvido para atendimento de serviços públicos, como tapa-buracos, poda de árvores, iluminação pública, recolhimento de galhada e de animais mortos. Caso o cidadão não disponha de smartphone, poderá entrar em contato com a Central “Alô Pequi” pelos telefones 3234-0060, e 3234-0062

As informações foram divulgadas na página da Prefeitura.