Após reunião realizada nesta sexta-feira, 10, entre dirigentes e membros do PRB Tocantins e do PRB Palmas, o partido decidiu reiterar publicamente sua posição de independente em relação à gestão municipal da Capital. Desta forma, o partido reforça que a nomeação de um filiado do PRB para a Fundação Municipal do Esporte e Lazer (Fundesportes) ocorre por decisão do prefeito de Palmas, Carlos Amastha (PSB).

Segundo o PRB, apesar do posicionamento, o partido, que no Estado é comandado pelo deputado federal Cesar Halum, mantém o seu compromisso com o desenvolvimento da capital.

Atualmente a Fundesportes é comandada pelo jornalista Orlando Rangel Campos Silva. Ele já foi coordenador de Comunicação Social na Câmara Legislativa do Distrito Federal e também foi chefe da Assessoria Especial da vice-governadoria do Distrito Federal.

Na gestão passada do prefeito Carlos Amastha, a fundação era comandada pelo tenente Cleyton Allen, aliado do vereador Major Negreiros (PSB), líder do prefeito na Câmara de Palmas.