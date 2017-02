A Câmara dos Dirigentes Lojistas de Palmas (CDL) têm boas expectativas para as vendas no ano de 2017, embasada em dados fornecidos pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), que mostram quedas na inadimplência e aumento na procura por compras no mercado.

Dados do SPC Brasil do mês de janeiro de 2017, comparados ao ano de 2016, apontam um crescimento de 15,4% na intenção de compra, o que traduz um resultado positivo para as vendas em 2017. Da mesma forma, houve queda de 44,1% na inadimplência dos brasileiros no mesmo período, evidenciando que estão mantendo suas contas em dia, e pagando as anteriormente obtidas.

O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Palmas (CDL), Davi Goveia, têm boas expectativas para o ano de 2017, baseado nos dados e no crescimento na intenção de compras. “É importante a população se conscientizar, colocar as contas em dia e assim readquirir poder aquisitivo, para passar o ano de 2017 desafogados das dívidas, com tranquilidade e movimentando o comércio”, finalizou o presidente.