A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura (Seden), torna público o edital de chamamento com os critérios para a participação de artesãos na 9ª Salão do Artesanato de Brasília, a ser realizado de 29 de março a 02 de abril de 2017, no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade.

O edital será publicado no Diário Oficial desta quarta-feira, 15, e tem como objetivo selecionar artesãos que produzam peças em madeira, cerâmica, couro, capim dourado, fibras, sementes, cascas, flores, folhas do cerrado, buriti, babaçu, além do artesanato Indígena.

De acordo com a superintendente de Desenvolvimento da Cultura, Noraney de Castro, as inscrições poderão ser realizadas presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 12h30 até às 18h30, na própria secretaria, ou por e-mail, com o envio do formulário de inscrição e dos documentos exigidos no edital, que deverão ser encaminhados para artesanato@cultura.to.gov.br.

Serão disponibilizadas para este edital oito vagas, sendo três para artesãos individuais e cinco para entidades representativas, onde uma dessas será destinada para artesãos de associações de etnias indígenas e as outras quatro vagas serão destinadas a entidades que representarão artesãos com tipologias variadas. Para concorrer, todos os artesãos devem estar cadastrados no Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (SICAB). A Seden irá custear as despesas com o transporte de ida e volta das mercadorias, por meio do Programa do Artesanato Brasileiro (PAB).

A divulgação da lista provisória com os selecionados está prevista para o dia 2 de março de 2017.