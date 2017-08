O secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura, Alexandro de Castro Silva, visitou a 22ª Feira de Negócios de Palmas - Fenepalmas 2017, na noite desta terça-feira, 22. O evento, que é realizado pela Associação Comercial e Industrial de Palmas (Acipa), com apoio do Governo do Tocantins, teve início na tarde de terça-feira, 22, e se estende até o próximo dia 26, no Centro de Convenções Arnaud Rodrigues, em Palmas.

Além de visitar estandes e conhecer as instalações da feira, Alexandro de Castro participou da abertura da palestra Empreender: a receita de sucesso, ministrada pelo administrador e coach de resultados, Hélio Henrique. Na oportunidade, o secretário destacou a importância das atividades voltadas para a formação que a Fenepalmas está trazendo nesta vigésima segunda edição.

“A ampliação da gama de conhecimento e informação proporcionados pela Fenepalmas proporcionam ao evento um caráter técnico e de formação que elevam à feira a característica de seminário, de simpósio. Isso contribui de forma muito positiva para fazer com que as pessoas que buscam saber das oportunidades de negócios do Estado possam se informar e se motivar a investir aqui”, destacou o secretário, acrescentando que “não se trata de uma feira apenas de promoção, é também de informação e formação”.

Alexandro de Castro enfatizou que por todo o resultado positivo que a Fenepalmas proporciona para o setor econômico, o Governo do Estado não deixaria de dar todo o apoio, seja logístico ou financeiro, para o sucesso do evento. Por meio de convênio firmado entre a Acipa e a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura (Seden), o Executivo estadual destinou o montante de R$ 500 mil ao evento, para auxiliar na estruturação do espaço, que conta com mais de 200 expositores dos setores de comércio, serviço e indústria. O recurso é oriundo do Fundo de Desenvolvimento Econômico (FDE), aprovado pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico (CDE), órgão vinculado à Secretaria.

Abertura oficial

A abertura oficial da Fenepalmas ocorre na noite desta quarta-feira, 23, a partir das 19 horas, no Auditório 01 do Centro de Convenções. O evento é uma realização da Acipa, com diversos parceiros e já se consolidou como uma das mais importantes feiras de negócios da Região Norte, sendo parte do calendário brasileiro de exposições e eventos.

Nesta edição, a feira traz como tema Empreender sem Fronteiras e tem em sua programação ciclo de formação empresarial, minicursos, palestras e workshops.

O Governo do Tocantins está presente no evento com um estande institucional, no qual estão sendo apresentados os serviços, projetos e potencialidades do Tocantins nas áreas de desenvolvimento econômico, ciência e tecnologia, turismo e cultura.