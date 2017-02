Turma do Proerd leva conscientização para as escolas

De forma alegre e divertida, a turma do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd) da Polícia Militar do Tocantins transmite aos alunos conceitos de valores humanos e reflexões sobre a vida, durante a campanha “Carnaval do Bem”. Nesta sexta-feira, 24, pela manhã, a turma do Proerd esteve em Taquaruçu, na Escola Estadual Duque de Caxias. Em Palmas, a campanha encerra com apresentações em 10 escolas.

A professora de Matemática Albertina Leal aprovou a iniciativa. “Eles trouxeram a realidade dos jovens para a escola e isso é muito bom. Gostaríamos de ter essa parceria mais vezes, até para nos orientar nos casos que não sabemos como lidar”, contou.

Por meio de músicas e teatros, a turma do Proerd conversa com os jovens sobre temas como família, as prioridades na hora de fazer as escolhas, as amizades, a importância dos estudos e da espiritualidade.

O estudante Gabriel Cardoso Ribeiro, 17 anos, aluno do ensino médio, ressaltou a linguagem da conversa. “Eles falam diretamente para os jovens. A escola deve realizar mais atividades como essa, porque percebemos que muitos jovens estão sem direção, são guiados por amizades e é necessária a conscientização”.

O capitão Leonardo Amorim Teixeira, que realizou a ação nas 10 escolas, falou da necessidade dessa orientação aos jovens. “Em todas as escolas tivemos uma ótima receptividade por parte dos alunos e professores. O Proerd tem uma didática que prende o interesse dos jovens e abordamos assuntos sobre comportamento e as consequências das escolhas que fazemos”.

A diretora Mara de Fátima Bassan Bayer esclareceu que o “Carnaval do Bem” reforçou as ações de conscientização que as escolas promoveram. “A turma do Proerd compartilha com os alunos temas como drogas, violência, gravidez na adolescência e doenças sexualmente transmissíveis. As nossas orientações é que os alunos brinquem o carnaval de forma saudável”, ressaltou.

Carnaval do Bem

A campanha “Carnaval do Bem” é uma iniciativa da Superintendência da Juventude da Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes, com o objetivo de promover atividades de conscientização nas escolas.

Em Palmas, a equipe da Diretoria Regional de Educação contou com a parceria da Polícia Militar, que já atua nas unidades escolares estaduais com o projeto “Rede Comunitária de Segurança”.